疫情下鱼丁糸自拍MV 吴青峰：感觉蛮三八

台湾乐团“鱼丁糸”（苏打绿）为新歌，各自自拍MV，吴青峰说，感觉蛮三八的！

“鱼丁糸”昨天（9月17日）发行全新专辑《池堂怪谈》，昨午在线上举行新马台记者会，而后又接受新加坡媒体线上联访。

这是鱼丁糸隔6年后，也是首次以鱼丁糸的团名再推出新专辑《池堂怪谈》，难得6人合体，但却又碰上疫情，6人分别各自创作，尤其在拍摄《在世界尽头大声地说我恨你》的MV，他们各自在自己家中透过视讯“合体”拍摄，团员小威说：“我们都处在不同的空间，面对着电脑，跟着音乐舞动，共花了三天时间。”

在疫情的新常态下各自自己掌镜拍摄MV，鱼丁糸说学了很多，尤其在打灯方面，还学会了化妆，青峰更笑着说：“感觉还蛮三八的。”

“我们在MV里有互动，因为我们都一个人在家拍。如果邻居看到窗户里有个人对着镜头发疯，真的还蛮三八的，如果没有听音乐，单看一个人在那里舞动，感觉很像进入灵异时空。”

不过，疫情下各自作业，鱼丁糸觉得这样的模式也蛮好玩，青峰说：“在家各自作业，也让我们看到可以碰到什么样的火花。”

记者会上，临盆倒数唯一的女成员馨仪挺孕肚现身，这次她在团员们的鼓励下，交出多首创作，而鼓手小威爆料：“馨仪的二宝是女儿，准备凑成一个好字。”

不放弃苏打绿

记者会上，鱼丁糸被问到未来是否会用苏打绿发片？

团长阿福表示：“距离上一张专辑是2015年，现在我们会用鱼丁糸尽情开心地玩音乐下去，努力去拿到使用苏打绿的权力。”

吴青峰则认为“鱼丁糸”的名称对团员来说很特别，“从一开始就出现了，儘管我们过去的名字还在努力争取当中，但我们用鱼丁纟的名字还是可以很开心的做音乐。”最重要的是6个人能够在一起。