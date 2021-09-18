传不满被后辈吐口水 Baby退出《奔跑吧》

（中国讯）中国大陆王牌综艺节目《奔跑吧》的“鼻祖级”主持Angelababy拟退出！有传导火线是她在上季遭后辈打脸及疑被吐口水等感尊严尽失，恼到经理人在社交网发文暗讽，及与节目组断交3个月以示“抗议”！而节目组亦传大换血，以迪丽热巴及杨紫等小花代替“老将”Baby！

火热度甚高的《奔跑吧》已播放9季，主持换了一个又一个，例如受欢迎的邓超、陈赫与鹿晗等“兄弟班”。最近网上流传即将录制的第10季会大换血，Baby（杨颖）称得上是节目的招牌主持，但从流传录制的主持名单中，竟发现未见Baby，反而盛传会加入迪丽热巴与杨紫等人气女星。

据知，节目组跟Baby已失联3个月，有关她退出传言有不同说法。有指她参加另一个新综艺节目，亦有称她为了专心照顾孩子，迫不得已退出。不过有传她真正退出节目，疑与内地女星宋雨琦有关，导致Baby与节目组有“心病”。

经理人发文‘酸’节目 导演：好遗憾

多年来Baby在节目中放低女神包袱搏到尽，之前跟宋雨琦展开泥浆战游戏引起热议，传宋雨琦吐口水及用泥浆枕头打Baby脸时出手太重，一度激发双方粉丝骂战，Baby更被批评玩不起！其经理人即发文暗讽节目组，指精彩的综艺播出后变成那么的难堪，而节目导演清空社交网，仅留言“好遗憾”，随即爆出Baby团队与节目组割席。

据知，新一季《奔》人选仍未确定，唯一肯定有李晨、郑恺、沙溢和宋雨琦参演。由于粉丝不舍得Baby退出，纷纷在网上留言“若女神不参演便罢看”，故节目组希望Baby留下来。如今要看她个人意愿，若真的不肯回归，节目组惟有换人。

宋雨琦是在韩国发展的中国艺人，前一段时间正式回国发展，回国之后立刻加入了《奔跑吧》的录制，这也不是宋雨琦第一次作为常驻mc录制这一档综艺节目了，在前两年宋雨琦以及同样在韩国发展的男偶像黄旭熙作为常驻mc就加入了这一档综艺节目的录制。在今年这档综艺节目最开始的时候，黄旭熙就作为常驻mc进入录制了。宋雨琦刚刚回国，在最近才刚刚开始录制，不过在最新曝光的预告中可以看得出来，宋雨琦在游戏里面似乎有一些太认真了，对着一旁同样是女生的Angelababy下手可以说是非常的重，除此之外，还有爆料称宋雨琦向Angelababy吐口水，不过这似乎是节目组的安排。