侏罗纪世界 Jurassic World

HBO（星和Ch601，新电信Ch420）晚上9.00

努布拉岛的主题公园“侏罗纪世界”拥有数量繁多的远古生物，每天吸引数以万计的游客前来。为吸引更多的游客，实验室创造集力量、速度和智慧于一体的暴虐霸王龙。这头可怕的怪物竟然骗过精密仪器的监视和人类的眼睛，迅速逃到园区展开血腥屠杀，欧文带着迅猛龙猎人团队迎战史无前例的可怕对手。

三代同谈（首播）

8频道 晚上9.00

结婚生子，成功的定义，生活压力，是我们在生命不同阶段会面对的问题；男女平等和种族和谐，是我们会思考的课题。我们出生的年代，会不会让我们有不同的想法？走过的岁月，会不会改变我们当初的信念？节目请来生长在三个世代的11名四大种族嘉宾隔空讨论。

大魔术师 The Great Magician

e乐（新电信Ch11/501）下午3.00

20世纪初，各路军阀连年混战，直隶镇守使雷大牛（刘青云饰）外有重兵，内有美眷，加上居心叵测的日本人大力扶持，正是得意。神秘魔术师张贤（梁朝伟饰）凭借令人拍案叫绝的技艺绝倒京城，他是大牛七姨太柳荫（周迅饰）的青梅竹马，因爱人被掳，抱憾终身，如今张贤将靠令人叹服的魔术绑架牛司令。

怒海狂蛛 Abyssal Spider

Hub都会台（星和Ch111/825） 晚上10.00

主演：王阳明、郑人硕、柯佳嬿。海上救难队员阿杰克服同伴遇险的阴影，为了谋生再次乘坐渔船出海，却再次遇到巨大危机，一船人不仅面临着恶劣的暴雨天气，海底更有未知生物在觊觎着。茫茫大海中，受困者的人性也承受着巨大考验。