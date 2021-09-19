大湾区中秋晚会最有看头 中港台近百艺人同台

“披荆斩棘的哥哥”大湾区5人组陈小春、张智霖、谢天华、林晓峰、梁汉文扛上《请吃饭的姐姐》陈法蓉；成龙、谭咏麟、华晨宇、舒淇、李若彤、吕方、赵雅芝等近百名艺人现身。

后天就是八月十五中秋节，每年中秋中国各大电视平台皆推出中秋晚会，过往各个平台的晚会都以鼎盛的演出阵容来吸睛，以便争取高收视，然而，今年中国娱乐圈出现乱象，为整治这股歪风，当局近期展开了“清朗行动”，频频祭出多条禁令管制艺人、粉丝，以及制作单位等，其中包括“唯流量论”和“坚决抵制泛娱乐化”，要制作单位严格选用外籍演员及嘉宾，和严管流量艺人上节目等，也因此今年各个平台制作的中秋晚会首当其冲受影响，按照目前8大平台央视、大湾区、湖南卫视、东方卫视、浙江卫视、bilibili和陕西卫视已经公开的晚会嘉宾阵容，流量明星已销声匿迹，取而代之的是港星、实力派的歌手，他们几乎占据各个平台。

“哥哥”杠上“姐姐”受瞩目

纵观8个平台的中秋晚会，以央视制作的《大湾区中秋电影音乐晚会》最有看头，除了中秋当晚有超过8个台转播之外，演出阵容更集合了中港台近百名艺人同台演唱电影金曲，包括成龙、谭咏麟、舒淇、容祖儿、惠英红、赵丽颖、华晨宇、欧阳娜娜、韩磊、景甜、李若彤等。

节目最备受瞩目的，就是目前大热的《披荆斩棘的哥哥》节目中的“大湾区组合哥哥”陈小春、张智霖、谢天华、林晓峰和梁汉文，5人将在晚会中再次合体演唱。他们也将同时杠上另一热播节目《请吃饭的姐姐》中的“姐姐”陈法蓉，可惜其他3位“姐姐”蔡少芬、朱茵和洪欣缺席，唯独陈法蓉孤军作战。

另一个焦点是久违了吕方也将亮相，当了爸爸的他，这些年来几乎很少公开表演，这次重登舞台，是否会演唱当年的金曲《弯弯的月亮》，令人期待。

周深“连赶”四场

少了流量明星，各台以实力艺人吸睛。

从各台曝出的演出名单来看，今年的中秋晚会主要以实力歌手、演员为主，像任贤齐、汪峰、李荣浩、李克勤、谭维维、吴克群、刘诗诗、杨千嬅等都是出道多年、有代表作且没有什么污点的艺人，似乎都在为打击“劣迹艺人”做出榜样。

在这些艺人当中，以周深最忙，他将“连赶”4场，在央视、东方卫视、河南卫视和大湾区的中秋晚会亮相。

各大电视台中秋晚会时间表

《中央广播电视总台中秋晚会》

频道：中央电视台（总台）

播出日期：21日晚上8时

阵容：刘诗诗、谭维维、任贤齐、吴克群、李宇春等

《大湾区中秋电影音乐晚会》

频道：CCTV6、TVB翡翠台

播出日期：21日晚上8时15分

阵容：陈小春、张智霖、谢天华、林晓峰等

《湖南卫视中秋之夜-月亮走我也走》

频道：湖南卫视、芒果TV

播出日期：21日晚上7时50分

阵容：容祖儿、杨丞琳、胡夏、萧敬腾等

《东方卫视中秋晚会》

频道：东方卫视

播出日期：21日晚上7时30分

阵容：阿云嘎、任贤齐、杨千嬅、周深等

《浙江卫视中秋晚会-中国好声音专场》

频道：浙江卫视、爱奇艺

播出日期：21日晚上9时10分

阵容：李克勤、李荣浩、汪峰、张碧晨等

《bilibili中秋晚会-花好月圆会》