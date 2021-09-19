知曾宝仪爱游京都 曾志伟当地开民宿

（台北讯）曾宝仪（阿宝）以《我们回家吧》入围台湾金钟奖益智与实境节目主持人奖，她接受《苹果新闻网》专访时，提到她当初的概念很单纯，既然无法出国那就“回家”玩，“想要跟好玩的人回他的家乡玩！过去我们最常旅游的情况，几乎都是网红找的景点，我就思考到底有没有那种更有回忆的地方”。至于会否找宝妈上节目，她说新一季都是男艺人，而且跟妈妈太熟怕没新鲜感。

提及这两年，阿宝表示去年（2020年）跟爸爸曾志伟到美国拉斯维加斯作秀过年之后，因为疫情之故已有1年半没见到爸爸，只好用视讯联系。

她说：“我从来没有那么久没见到他。这一年多来，过年过节都是跟全家一起视讯，有的家人在加拿大，有人在香港。虽然特别思念，但是没办法，希望能马上解除这个情况跟他见面”。

当下她最想去的地方就是日本京都，以往每年都会去一趟，透露曾志伟因为她喜欢京都而在当地开民宿。

该民宿目前由当地公司代为管理，平常出租，只是家人要去旅游时就有地方可以住。

得知曾志伟是她爸爸 同学纷索华仔签名照

众所皆知，阿宝的爷爷是当年香港知名探长曾启荣，也是香港知名“五亿探长雷洛”（本名吕乐）的手下。

她低调承认：“吕乐我认识，因他曾住过台湾，后来去国外，跟爷爷是朋友，对我来说他们就是和蔼可亲的长辈，而且红包都包很大包，看到他们很开心”，她也曾想“他年轻时，真的有刘德华这么帅吗？”

她说，同学知道她的爸爸是曾志伟之后，结果都来要刘德华的签名照，“而不是爸爸的（签名照），这就是人生”。