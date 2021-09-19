李斯丹妮出征《拳力》 最怕与黄龄过招

31岁的中国歌手李斯丹妮2011年于湖南卫视选秀节目《快乐女声》中获得全国6强出道，不过多年来关注度不高，直至去年参加芒果TV女团成长综艺节目《乘风破浪的姐姐》重新回归观众视野，并以第四名成功与宁静、万茜和孟佳等组限定团X-Sister。

最近，李斯丹妮参加优酷推出的拳击竞技明星体验真人秀《拳力以赴的我们》（简称《拳力》），在节目中再度跟“姐姐”沈梦辰、黄龄“碰头”，她日前在媒体联访中表示，得悉嘉宾名单后，当中最怕须要跟黄龄对打，因两人自《乘风破浪》后感情特别好，曾经也是一队的，“说白了就是战友，如果马上要从战友变成了对手，我是觉得特别不忍心……我当时有想过，如果我在场上跟她打，估计是边哭边打！”

李斯丹妮热爱拳击运动，当初在没有什么考虑之下点头参加《拳力》，并在几位世界级拳王的指导下变身拳手，擂台首战对垒歌手于文文。

回想起有生以来第一次站上擂台的经验，李斯丹妮自认当时不够沉稳，没有战术也零防守，“太刺激了，打完之后我起码缓了一个多星期。我这个人是反射弧比较长，反应比较慢。当下内心挺难受的，这种你真正拳头要打在对方身体上，其实是需要特别大的心理去支撑着自己。”

据悉，双姝赛前最初体重相差5公斤，按照规则对阵双方的体重必须控制在5公斤之内，所以李斯丹妮为了比赛减重。

“（最大挑战）如果身体上的话，就是减重。原来都会觉得那是减肥，参加节目后对于这件事有了一个新的概念，叫减重。”

她还透露，急速减重过程非常严格，完全没有时间让她耍赖或嘴馋。

参加竞技综艺挑战斗志

除了《拳力》《乘风破浪》外，出道10年的李斯丹妮参加过不少竞技综艺。

她说，竞技综艺可激起她不断挑战自己的斗志，过程中慢慢变得更强大，“（竞技综艺）会让我挖寻我平时看不见自己的一些潜能。我觉得这个在无形中会让自己快速成长，其实是有这种拼搏的精神在里面。”

热爱打篮球的李斯丹妮希望接下来有机会接一档篮球综艺，她透露小时候是篮球校队，不过过去爸妈不希望她走体育这条路，让她去念艺术，“但是我内心还是非常喜欢打篮球，如果能够遇到一个这样的综艺，我觉得也是超级无敌开心！”

因有安全感 加入沈梦辰队

《拳力》聚集23名位来自各行各业，包括奥运冠军、大学教授、模特、歌手和演员等拳击爱好者，在综合格斗世界冠军张伟丽以及3位拳击世界冠军徐灿、熊朝忠和张小平坐镇指导下，一步步站上擂台对打。节目的星级选手包括凭《创造营2021》走红的利路修、前限定男组合R1SE成员姚琛、中国艺人张伦硕等；邓紫棋、沈梦辰和徐璐则担任经理人，而经理人的职责是选人组队，运筹帷幄争取夺得金腰带。

李斯丹妮选择加入沈梦辰的战队，两人因《乘风破浪》成为好姐妹。她说，沈梦辰是好朋友，在她身边自然会觉得安全，不会感到孤独，“她在背后不管做什么，都是默默支持我的一股力量。我觉得这个是朋友之间最大的能量，是有爱的嘛。”

◎《拳力以赴的我们》于本月10日首播，每周五中午更新上线，本地观众可通过优酷应用观看节目。