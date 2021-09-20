双亲离婚文件揭秘 约翰尼德普未成年被母亲抛弃

（综合讯）好莱坞男星Johnny Depp（约翰尼德普）与前妻Amber Heard（艾梅柏希尔德）在打离婚官司，“家暴”真相至今仍厘不清。不过外媒报道，德普已对前妻提起5000万美元（约6730晚新元）的诽谤诉讼。

此外，在最新出炉的一份法庭文件，揭露德普不为人知的辛酸，他在十几岁时被刻薄的母亲抛弃。德普的母亲Betty Sue Palmer（贝蒂苏帕尔默）在1981年签署的离婚文件中写道:“妻子承认双方的未成年子女，约翰尼德普已完全解放，并能自立。”这些文件一直被埋在法庭档案中，直到现在才被公布。

文件是由好莱坞的调解人Paul Barresi（保罗巴雷西）发现的。巴雷西说:“约翰尼德普从11岁就开始服用各种各样的药物，包括大麻、可卡因、摇头丸、LSD、处方止痛药、鸦片类药物等。他说，吸毒是逃避家庭问题的一种方式。他努力在一个车库乐队里寻找演出机会，还兼职做电话推销员，兜售墨水笔。即使到了17岁，他在经济上几乎无法自给自足，也远远未获得解放。在我看来，他母亲在他最需要她的时候抛弃了他。没有任何法庭记录表明他曾在法律上获得解放。”

2018年，德普在接受《滚石》杂志采访时谈到2016年去世的母亲，“我妈妈出生在肯塔基州东部的一个小地方，她抚养我和三个兄弟姐妹，我的童年并不快乐，经常会有一些不合理的殴打。我演戏赚的第一笔钱就在肯塔基州给她买了一个小马场，我很崇拜她，但我妈妈可能是我这辈子见过的最刻薄的人。”