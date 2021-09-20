财力最强韩星 “富二代”印乔镇夺冠

（首尔讯）金秀贤、宋仲基等都不是最有钱的！财力最强韩星前五名公开。

韩国Mnet电视台节目《TMI News》日前公开韩国演艺圈中，拥有最强财力的韩星排行榜。意外的是，前五名竟然不见片酬、广告费属于天价级别的金秀贤和宋仲基等韩流明星，排名令观众非常惊讶。

第一名：富二代印乔镇

排在第一名的是目前有作品《海岸村恰恰恰》播出的41岁男演员印乔镇，他在剧中扮演乡下公务员“张永国”一角。印乔镇是名副其实的富二代，他的父亲是年销售额达100亿韩元（约1137万新元）的制造企业CEO，业内销量排第一名。印乔镇除了当演员外，亦是公司社内理事。

第二名：人气漫画家‘旗安84’

第二名是在综艺节目《我独自生活》里，展示超随性生活而爆红的人气漫画家“旗安84”（本名金希民）。他成名前，曾与他人合宿，作品大红后，旗安84就经营自家漫画出版公司，听闻新入职员工的年薪最低是3000万韩元（约3万4000新元），是出手相当阔气的老板。

有网站透露，旗安84等排行前20名的作家，净年薪可高达17亿5000万韩元（约200万新元）。旗安84也是大厦业主，有指他于2019年11月以46亿韩元（约520万新元）购入松坡区一幢五层大厦，两年已升值至60亿韩元（约680万新元），每月收取租金高达1000万韩元（约1万1400新元）。

第三名：谐星朴娜莱

2019年获颁综艺大赏的女综艺人、谐星朴娜莱排名第三。成名前，她默默打拼14年，有指无名时时期，她每个月的收入只有20万韩元（约228新元）。朴娜莱读高中时，父亲离世，家庭情况一下子变差，试过穷到三天只用200韩元（约2角新元）过生活。

现在，朴娜莱的年收入高达22亿8000万韩元（260万新元）。早前，朴娜莱因高价标下梨泰院一住宅而上报。她以55亿1122万韩元（639万1302新元）竞标成功。更厉害的是，她只向银行借贷9亿韩元（约103万新元），其余用现金一次完成交易。

第四名：‘脑性男’李瑞镇

第四名是韩国演艺界中有名的“脑性男”李瑞镇。他于2018年起担任一间上市公司的社外理事，今年再次获选担任该职位。

李瑞镇对投资亦非常有心得。有指，他于2005年以14亿8000万韩元（约169万新元）购入一单位后，该单位于2018年已升值近两倍。坊间流传，李瑞镇手握600亿韩元（约6820万新元）现金。

第五名：‘绿叶王’禹贤

排在第五名的，是拍过《Racket少年团》和《Sweet Home》的57岁“绿叶王”禹贤。禹贤出生自富裕人家，的父亲是光州一间私人医院的院长。有指他自小吃昂贵的牛肉及鳗鱼长大，直至读大学才首次品尝相对廉价的猪肉。儿时，他家在拥超过3500尺花园的大屋，家里全天有工人打理。在大学时期，禹贤的皮包里总有300万韩元（约3400新元）现金，款待小辈、朋友不手软。