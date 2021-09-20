《牛气满满》武侠特辑 吴奇隆、乔振宇、严屹宽重现经典

湖南卫视播出的互动观察类游戏综艺《牛气满满的哥哥》，由吴昕主持，李维嘉、乔振宇、吴奇隆、严屹宽等十位男星担任嘉宾。众人在最新一集武侠主题中以各路大侠亮相节目，当中吴奇隆、乔振宇、严屹宽重现经典；年轻演员们也装扮成经典武侠角色，为观众带来一波“有生之年”系列回忆。

吴奇隆：萧十一郎

时隔20年，吴奇隆的萧十一郎再次亮相银幕，更令人惊喜的是他单手骑马潇洒登场，近期吴奇隆还在微博上晒出萧十一郎20年前后的对比照，两张照片几乎没有差别，让人不禁感慨：还是那个萧十一郎！

乔振宇：“赛华佗”欧阳明日

“天涯四美”之一乔振宇再演“赛华佗”欧阳明日，虽然昔日少年感不复存在还有些微微发胖，但好在颜值演技都在线。

严屹宽：李建成

说起经典古装扮相自然少不了另一位“天涯四美”严屹宽，如今16年后他再以《秦王李世民》李建成扮相与乔振宇一同“空降”节目。不得不说16年过去了，严屹宽的颜值还是无可挑剔，甚至还比当年更加成熟、有男人味，不愧为公认的“古装美男”。

宋威龙：步惊云

宋威龙的“步惊云”扮相还原度非常高，标志性的卷发和红披风，完全就是“步惊云”本尊。不过有网友说宋威龙身材瘦削，185公分的身高但只有60多公斤，真要比较，何润东似乎更符合大家心目中的“步惊云”。

王耀庆：聂风

王耀庆的聂风扮相过于沧桑，以致撞脸“金毛狮王”谢逊，《风云》里的聂风长相英俊、性情温和，赵文卓及郑伊健两个版本都各有千秋，王耀庆版聂风实在辣眼睛，在节目中既尴尬又好笑。

曾舜晞：张无忌

曾舜晞版张无忌被网友评为“最符合大家心目中的张无忌”。论演技，曾舜晞自然不比经典版苏有朋，不过苏有朋在出演张无忌时已经30岁，曾舜晞胜在年龄，整体气质都比较贴近大家心中的“无忌哥哥”。

陈立农：李逍遥

陈立农扮演“李逍遥”竟意外获好评。只可惜胡歌《仙剑奇侠传》已成经典，故不少网友认为陈立农扮的其实不是李逍遥而是“胡歌”。

齐思钧：白展堂

齐思钧版“白展堂”对白说得太尴尬，再配上角色标配招式“葵花点穴手”多少有点“中二”（自认为帅气的特性但同时稚气未脱），但不得不说齐思钧还挺适合古装。

邢昭林：萧十一郎

这次节目有趣的是出现了两个“萧十一郎”。“山寨萧十一郎”邢昭林自称是“萧十一‘新’郎”，虽然还原度超高但仍遭“正版萧十一郎”吴奇隆无情打假。

李维嘉：杨过

李维嘉这次扮演的“断指版”杨过，除了服装造型，其它毫无相似之处。