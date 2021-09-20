李偲菘谱曲 《仰首星光》 道出张仰兴18个月人生跌宕

一切皆因善缘！本地知名音乐人李偲菘谱曲、音乐学校校长林俊杰填词，为慈善歌王张仰兴量身定做励志新歌《仰首星光》，写出他18个月来的人生跌宕！

“莫笑我疯，笑我太痴狂，醒着梦，去拼搏江山，千金散尽还复来，真心不变就无遗憾……”

“人生事、本无常，要接受、再学会放下，风雨后，回头望，丹心照……”歌词写的，正是张仰兴的人生理念，即使前路布满荆棘，仍旧昂首阔步，砥砺前行。

说起李偲菘、伟菘，张仰兴昨天（9月19日）受访告诉《新明日报》，他与两兄弟认识蛮久，一切缘起皆因行善，张仰兴曾邀请二人参与善济慈善节目筹款，“他们也非常乐意，发自内心支持，完全义务参与；”

与幕后音乐人林俊杰也因慈善结缘，“我们也有一首歌曲《为善济乐》是由林俊杰作词的，我们一起吃饭啊聊天啦，没有隔膜，他们看到我无私奉献，这次特别为我写了首新歌《仰首星光》，歌词写的就是对我对人生的信念……”

张仰兴目前正积极苦练，希望将《仰首星光》完美地诠释出来。

望收支持平 保住员工

张仰兴是Teo Heng KTV Studio 创办人，开业31年，去年疫情来袭，18个月来重挫业务，KTV从14间减至4间，目前的4间包括长堤坊（Causeway Point）、裕冰坊（JCube）、星悦汇（Star Vista）和新达城（Suntec City）。

尽管“疫”步维艰，但难得的是，张仰兴没有一蹶不振，心中仍抱持满满正能量。

“一如圣严法师说的，面对它、接受它、处理它、放下它，但是在这种情况下，多数的人都无法面对，我想来想去，还是把‘面对’拿掉，我就是去接受、然后处理、再学习放下。”

张仰兴不求取得高盈利，只希望收支持平，足够应付10多名员工的薪酬，疫下就业举步艰难、他不裁员：“我保留年长员工，因为有了年龄，到外面找工作很难！”

Teo Heng全盛时期有超过300间包厢，去年因疫情被迫暂停营业，曾考虑转行为餐饮场所“止血”，但终究不是他熟悉的业务，未敢贸然行动。

将厢房灵活运用成“百变空间”

每一间KTV都拥有20个房间，疫下求存，张仰兴尝试转换生意模式，走出另一条路。

张仰兴将KTV厢房一转为多功能用途的空间，可供居家上班族“办公”好去处、谈生意签合同地点、直播用途、也可当成教课的“课室”，甚至可作为上班族“补眠”的舒适空间。

“像一些居家办公人士，可租我们的厢房作为办公用途、三两朋友聚首可租房间吃喝聊聊，消磨时间；如果谈生意，这绝对是个安静而不被干扰的地方”；

对于时下爱直播赚“likes”寻求业配的族群，张仰兴也提供直播器材，包括灯光、音响；对于上班族，若想在下午小憩充电，也可来享受冷气，舒适地睡上一觉。

“我们的厢房可作为课室，若想学习唱歌，可直接来找歌，什么类型的歌曲都有。”当然，只限1对1，或最多1对5（5名学生）小组教导。

也因厢房内已经有电视、音响和网络，让导师来作为线上教学，开展实践课程，也非常方便。

“像歌唱老师谢云翔就推出非常优惠的歌唱课程班，4堂课只收280元，还包括KTV厢房的费用，很欢迎大家来电预约，也欢迎教唱老师们在完全符合防疫措施的情况下来开班授课。”