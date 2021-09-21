陈慧慧演风骚角色 NG三十几次

最强配角

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他们不是电视剧的主角，却举足轻重。一共八集的《最强配角》视频系列，走访为本地演艺圈增添姿彩的最强配角们。内容聚焦他们入行后的甜酸苦辣与现在的生活。

《最强配角》第六集的主角陈慧慧当年凭《豆腐街》里的“云吞嫂”崭露头角，她回忆起这个风骚角色时笑说，当时演得很痛苦，光是一个暧昧眼神就让她NG了三十几次。她接受访问时说：“那场戏我须要穿着木屐很风骚地一摇三摆，看到傅友明饰演的角色时要给他一个暧昧的眼神，结果我NG了三十几次，因为我演不出暧昧的眼神。”

拿奖谈续约，条件却傻眼

《豆腐街》之后陈慧慧接到不少好发挥的角色，曾入围六次《红星大奖》最佳女配角，但前面五次都希望落空。直到2002年，她才终于凭《天使的诱惑》中“胡秀娟”这个角色，把奖座抱回家。

拿奖之后陈慧慧笑足了一年，也把信心都找回来了，就当大家以为她星途将更加顺遂，隔年和电视台谈续约时，条件却让她当场傻眼。想知道为什么？观看以下视频，听听陈慧慧的故事。

《最强配角》每逢星期一下午3时半在zaobao.sg首播，随后在《联合早报》、zaobao.sg生活娱乐、《早报·现在》、《联合晚报》、《新明日报》面簿专页，以及zaobao.sg的YouTube频道播出。