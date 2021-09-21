正青春

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中国新生代女星吴谨言自从《延禧攻略》爆红后，转拍时装剧，角色总脱离不了销售白领，之前有《青春创世纪》，最新的是《我的砍价女王》，中间有《正青春》。

不幸的是，这些角色似乎对她都帮倒忙。《青》的豆瓣评分勉强破6，《正》变5，《我》竟然只剩下3，可说每况愈下。

看了《青》《正》，我却有不同的意见，《正》的剧情走向和演员表现比有点闹的《青》好，不知为何得此负评。

女性职场路充满荆棘

《正》讲述国际知名化妆品公司SW大中华区业绩蒸蒸日上，总经理刘敏涛却面临下台危机：一直庇护她的靠山上司即将退休，而自己一手提拔的干将华东区总监殷桃引起总部注意，成为顶替她的最大威胁。刘敏涛从华南区调来另一总监左小青制衡殷桃，这时冒出职场“愣头青”吴谨言横冲直撞加入战局，她这个巨大的变量影响着结果。

激战之后，成王败寇；激战之前，草木皆兵，尔虞我诈，本剧清楚展现企业里的斗争，看着有点熟悉，怎么那么像回到《延禧攻略》的宫廷呢？所以，也可以说，吴谨言又定型在这类女性斗争题材里了。

从去年开始，女性题材强势攻占中国荧屏，不同代际、性格各异的女性们在作品中表现人生蜕变，尽管口碑褒贬不一，却汇成一大股浪潮。本剧讲化妆品业的残酷竞争，女性所占比例高，到高管位阶，女性不只互争，还要跟身为上司或同级的男性斗争，切实反映女性职场痛点，包括如何兼顾家庭、婚姻。

剧中呈现的销售职场，一片忙碌，为了往上爬，基层员工超时工作都免不了，可是剧情并没有在这方面多加描写女性困境，反而两个女主角一直有优质男在裙下死缠烂打，未免脱离现实。

女性的职场晋升之路充满荆棘与坎坷，剧中四个女主角都为梦想披荆斩棘，成为自己人生里的女王。

吴谨言哭戏缺少感染力

吴谨言误打误撞入行，起初没有野心，只有天赋，性格特点是忠心，痛恨耍阴，角色有点过于理想化，不太讨喜。吴谨言应该很烦媒体久不久就讨论为什么她爆红后没有再火，我看了这部剧，倒有答案。这得说说她的特点和硬伤，特点是善于扮演处在逆境靠义勇干劲冲出头的丫头，演得特别有说服力，但硬伤就是她的哭戏没有感染力，她在剧中特别多哭戏，但我只看到眼泪，没看到悲伤。

43岁的殷桃得过多个视后肯定，这个角色高冷干练，好胜但有底线，她演来独具一格，让人印象深刻，每集看她穿什么衣服出镜也是享受。至于她和吴谨言之间的师徒相处，让人嗅到一丝《延禧攻略》里富察皇后和魏璎珞的微妙味道，

44岁的左小青演殷桃的竞争对手，表面温婉平易近人，实则会玩人际关系，笑里藏刀；45岁的刘敏涛则用眼神转变和台词功底演出人在高处时表面的神采飞扬和内心的深不可测。一部剧有那么多中年女星互斗演技，实属罕见。

何润东、章涛忙泡妞

既然是女性剧，男演员只好陪衬，还要经历苦追被拒的惨痛戏码。“老牌偶像”何润东和29岁的洪尧搭配吴谨言组三角恋，谱“你爱我我却爱他”的套路，34岁的章涛则追殷桃。何润东是高富帅，章涛是“隐身”高富帅，剧中两人泡妞花招特多，观众想必都心动了，唯独剧中对象心冷如铁。

吴谨言对何润东毫无爱意，宁可主动表白洪尧，被拒也不却步，但这段三角恋没什么火花，只让人为何润东的角色抱屈，却懒理另外两人。章涛的隐身富二代挑战姐弟恋，为爱痴心，创意爆棚，角色讨喜，后来更让殷桃暴露强人背后脆弱一面，这条爱情线碾压另外一条胜出！

最后吐槽一下剧名，销售化妆品的题材叫什么“青春”，莫名其妙啊！