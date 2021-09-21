庞蕾馨爆老公陈邦鋆是宅男

庞蕾馨爆老公陈邦鋆外表很Man，但却是喜欢待在家的宅男。

本地艺人陈邦鋆去年到台湾发展，今年1月签约台湾伊林娱乐公司，与此同时也将整个家搬到台湾，两个小孩也在台湾念书，妻子庞蕾馨因本地仍有工作，这段日子成了空中飞人，新台两地飞。今早夫妇俩受邀作客96.3好FM安娜主持的《娜些年娜些事》，两人分享了夫妻生活的点滴，庞蕾馨不但自爆陈邦鋆鲜为人知的感性一面。

今天中秋节，陈邦鋆和庞蕾馨趁着台湾中秋连假举家到南投鱼池乡的民宿度假，庞蕾馨说，这次难得趁中秋假期和丈夫、孩子到南投度假，虽然只有短短三天，但最重要是一家人能团聚和趁此机会好好放松。

陈邦鋆和庞蕾馨结婚多年，育有一男一女，儿子念小二，女儿在幼儿园上课，庞蕾馨说，儿子到台湾念书最大的障碍是华文，而英文则时全级成绩最好，安娜问她什么时候计划生第三个小孩？

庞蕾馨说没有计划，“我的年纪不轻了，已经是高龄产妇。”

“视觉年龄上，我外表看起来很小，实际上我快要39岁了，是高龄产妇了！”

问到夫妻俩相处之道，庞蕾馨爆说：“别看陈邦鋆外表很Man，其实他的朋友不多，很少和朋友出外，即便有也是去谈事，平常就爱宅在家。”

“所以他出门，我也不需要打电话问他去哪里。”

庞蕾馨眼神流露出满满的幸福，她还在节目中揭露了陈邦鋆感性的一面：“他曾经跟我说，希望他比我先走，因为我有很多朋友，他走了我不怕寂寞，但相反地，他会很寂寞。”

陈邦鋆：下月回来拍戏

第二度到台湾发展，陈邦鋆说学了很多东西。

刚完成一部作品的陈邦鋆在节目中说，在台湾拍戏，让他更懂得珍惜。

他坦言去年刚到台湾有点不适应，尤其又要照顾小孩、料理家务，一旁的庞蕾馨说：“我们商量后，既然他要在台湾发展，那我就先暂时放下工作，飞到台湾照顾孩子。”

问夫妇俩什么时候回来？陈邦鋆说：“我下个月会回来拍戏，而主演的电影也将在那时候上映，希望赶得及回来宣传。”