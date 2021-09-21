刘玲玲梁志强直播 婚纱登场谈人生

歌台一姐刘玲玲与梁导梁志强合体直播，共同开设《刘梁包吃》平台表演脱口秀，与大家讨论情感、婚姻与人生课题。

昨晚二人分别穿上西装婚纱隆重登场，甚至对观众开玩笑表示已经“在一起很久了”，不过这招似乎很奏效，直播仅10分钟就高达3000人观看，之后观看人数更是突破5000。

刘玲玲：14岁就有人追

二人分享“拍拖秘籍”时，刘玲玲自曝14岁时就有人追；接着说是因为自己小时候打扮较成熟，当时身材好、腿又细，还很喜欢穿超短裙。

刘玲玲还说，自己在小学时就喜欢帅男生，“他们如果叫我去抓青蛙、抓蝌蚪，我们一群都会跟去。”

接着梁导问刘玲玲最不喜欢什么样的男生？刘玲玲二话不说直言：小气的男生。“找他出去喝咖啡都不肯去，说很贵还要给tax（税）。”

直播仅10分钟3000人观看 刘玲玲：受不了爱吹牛男生

刘玲玲还说，自己也非常受不了爱吹牛的男生，梁导表示十分赞同，“有些人真是睁着眼睛说瞎话，把自己说的多厉害多厉害…… 最后原来什么都不会。”

对话中，刘玲玲也为广大女生发声，表示女生都喜欢温柔体贴的男生，处处为女生着想以及从不对女生说：“NO”。

对此梁志强有不同看法，认为这只是女生单方面的想法和感受，“这种事情是要两个人一起磨合的。”

《刘梁包吃》首播就获网友热烈反响，两位主播谈了将近一个半小时才以一首歌曲结束直播。感兴趣的网友可以在接下来每周一晚上10点进入梁志强与刘玲玲面簿观看《刘梁包吃》。