刘谦益大跳舞曲 一天近两万浏览

本地老姜刘谦益在音乐视频（MV）《金五门》大跳舞曲，逗趣的载歌载舞短短不到一天近两万人次浏览，数目惊人。

《联合晚报》联系上MV导演——本地新锐导演曹峻铭，他透露：“有安排舞蹈老师上了好几天课，刘谦益从‘零’学起，吸收能力强力。”他认为刘谦益非常专业，不仅可以跳舞曲，表情也入戏：“对他这把年纪很不容易，让我来跳，我都不行。”

他说刘谦益在跳舞时，非常注重细节：“有些动作，他会说自己的手应该更用力。这些小细节，我们都没注意。他也不喊累，觉得不满意时，一直说再来。”他也说从小看刘谦益的戏长大，做梦也没想到有机会与他合作。

曹峻铭2018年获颁世界10大杰出青年奖（新加坡）优异奖，目前是拉萨尔艺术学院电影系二年级学生，导过不少得奖短片，包括在纽约等竞赛的《吉米》（Special Jimmy)，而挑战手语的《我唯一的阳光》去年还角逐中国的“大学生短片大赛”。

他目前受聘于AAG媒体公司，《金五门》除了导，也身兼剪辑师，也是他首次与刘谦益合作，他说：“特别有缘分，我们默契很好。他人很好，彩排后，还一起吃榴梿、火锅，很好相处。”

《金五门》改编自罗志祥名曲

《金五门》改编自“小猪”罗志祥的名曲《精武门》，歌词由本地房地产经纪陈炜捷改编。陈炜捷今年初才登上《联合晚报》新闻版，因为他自费近1000元拍摄的MV把“今天我要嫁给你”的熟悉歌词，变成“8481我等你”的卖房烧脑歌，在YouTube和WhatsApp走红，房子最终溢价3万元极速卖出。

曹峻铭说透过《金五门》MV监制黄清林的穿针引线而认识对方，他认为陈炜捷改编的歌词很有创意：“有趣与新鲜。”

他说为了把刘谦益最好的一面拍出来，他们把刘谦益的作品挖出来看：“把他的一些经典台词例如‘令伯’，‘1234567等’融进MV里，让人可以看得开心，也可回顾刘谦益以前的作品。”除了改编歌词，陈炜捷在MV也担任要角，曹峻铭、黄清林则客串表演。陈炜捷等3人的表演比较幽默，刘谦益则比较酷与豪气，MV中的女舞者是指导刘谦益跳舞曲的舞蹈老师。

疫情下拍摄这支与“五金”产品相关的MV，他说工作人员很少：“大家分担多一点工作。很感谢我的团队，MV只花一天拍摄，很顺利。也特别感谢商家与监制，给我这个机会。”