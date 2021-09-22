22艺人对嘴露马脚 中国大湾区中秋晚会被酸“大型假唱现场”

（综合讯）香港凤凰卫视等四个机构昨晚（9月21日）联办的中国大湾区中秋晚会，明星阵容盛大登台，两岸三地共22位艺人参与演唱《东方之珠》，结果挨酸“大型假唱现场”。

这场“湾区升明月——2021大湾区中秋电影音乐晚会”，被观众吐槽都是对嘴演出，其中演唱罗大佑的《东方明珠》，阵容包括黄晓明、刘烨、景甜、井柏然、华晨宇、林允、王嘉尔、蔡卓妍、锺欣潼、赵雅芝、恬妞、杨丞琳等，一人一句，不过随即有观众听出是对嘴，批评：“为啥没有五月天周杰伦这种级别的啊？”“假唱也太明显了”“有几个明星不怎么张嘴啊”“各唱各的没啥感情”。

有网民发现华晨宇演唱时声音突然变小，更有人直言他是真唱：“只有一个人是真唱吗？音不好调吧收音也不好收吧？”

王菲台上献唱 谢霆锋眼神呆滞

谢霆锋担任主持群之一，王菲则代表中国香港献唱《湾》，这对低调恋人“世纪同台”，全网也跟着沸腾推上微博热搜，网民调侃“还得感谢央视爸爸能请得动娱乐圈失踪人口。”

结果，制作单位没有安排谢霆锋介绍王菲出场，反而把主持群搬到台下桌子去坐着主持，当王菲出场时，镜头投向谢霆锋，他却装酷面无表情眼神呆滞，王菲唱完了大家鼓掌，只有他没动作，一点糖都没发，网民十分失望。

两人2014年低调复合，近年却屡传分手消息，更曾谣传王菲搭上嫩男助理，不过其实小俩口感情好得很，前阵子谢霆锋才被拍到一下飞机抵达北京后，就搭车直奔王菲香闺过夜，情变传言不攻自破，有陆媒拍到王菲和谢霆锋与友人聚会后，二人手牵手搭车回家，重现21年前“世纪牵手”的经典画面，火速登上了微博热搜排行榜。

截稿前，有现场观众指出，其实王菲的歌唱表演是预录好的，两人并未同时现身。

“前任”“情敌”同场零交流

这次网民的另一焦点是杨幂的绯闻男友魏大勋与前夫刘恺威同台演唱，中间只隔了林允，不过全程零交流，只是对着观众席唱歌。

其实在稍早时，两人已还被拍到在机场擦肩而过，两人都以全黑装束配帽亮相，依然是没有任何交流，网民们纷纷揶揄：“最熟悉的陌生人。”“没想到中秋是他俩团圆了。”

还有网民发现当晚有不少“前任”情侣以及曾经的“情敌”同场或同台，前任包括华晨宇与邓紫棋，陈伟霆与蔡卓妍、方力申及钟欣潼、舒淇与黎明（出现在视频）。

“情敌”则有杨颖的丈夫黄晓明和前任陈伟霆，谢娜的丈夫张杰和前任刘烨，张柏芝的两个前任谢霆锋与陈小春等。