小寒新书透过“恶整” 带出学生心理课题

小寒出新书，透过“恶作剧”带出心理卫生课题。

本地知名作词人小寒写歌也写书，日前推出第六本著作《穿校服的老师2之整人中学》，她受访分享：“一直都会在有趣的小故事里加入一些新观点和一些有用的道理，这次的《整人中学》主要是通过描述恶作剧的过程，带出心理卫生课题，如艾斯伯格综合症（Asperger’s syndrome）、躁郁症（Bipolar Disorder）、多重人格障礙（Multiple Personality Disorder）和偷窃癖（Kleptomania）。”

《整人中学》由五个故事组成，延续小寒上一本书《穿校服的老师》的校园题材，继续为读者挖掘青少年青涩迷茫的内心世界。这一次故事的主角由之前的女老师米粒换成男老师孟梦达，他乔装成学生潜入郑仁中学高中部，调查这所学校盛行的“整人”歪风，揪出鼓吹一连串整人行动的幕后主使人。

其中一个故事的主角被恶整时抓狂，其实她有艾斯伯格综合症；另一个故事的主角一直偷同学的东西，其实她有偷窃癖。小寒希望借着这本书，让大家多关注有特殊需求的孩子。她感叹：“世界对于心理卫生课题不是逃避就是不了解，要世界更包容，唯有从儿童和青少年教起，这本书里的小故事旨在把这些心理问题介绍给读者，让他们长大后能带着这一份认知变得更能包容患者。”

自揭曾写情书整同学

小寒透露，上一本《穿校服的老师》，许多学生反馈说吸引他们是因为，他们会在脑海里想象自己严肃的老师穿校服的样子，也希望老师能像书中人物试着多理解他们。

“学生都期待老师的理解，他们一些‘不良’或‘脱序’行为，有时候是为了引起注意，希望得到一些关注和肯定，他们不一定是坏孩子。”

小寒说自己从来没有恶整过人，为了这次的《整人中学》上网搜寻各种整人方法。

“有有有！”她突然忆起小学时的一次整人经验。

“我写了一封情书给一个同学，署名隔壁男校的学生，哈哈哈！”她呼吁学生们不要模仿书中的整人行为，强调书中恶作剧者都付出了代价。

