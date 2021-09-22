疫情下攻读8个月营养学 向云考获营养食疗文凭

减重10公斤，疫下攻读8个月营养学，阿姐向云考取合格营养食疗文凭！

向云一度因忙拍戏导致荷尔蒙失调、身材肥肿难分，曾经令她很沮丧，后来痛定思痛去减重，期间发觉健康饮食与享瘦密不可分，成功减重之后，她全力投入攻读营养学，一读就是8个月！

“上营养课是希望厘清以前的迷思，学习正确的健康知识与家人及朋友分享。”她同时攻读营养食疗与营养学，一星期上三堂课，加起来合共10小时，她拍摄工作紧迫，又拍电影又接综艺节目，最难克服的就是如何追赶时间！

但向云以超强的意志力克服了，她说：“幸亏课程前半部我的戏较少、但后半段戏份频密，对我真的是个挑战！”

也因疫情来袭，向云的营养学课程从课室“搬”到线上，“我就是一直坐在电脑面前听课，必须非常专心......”

营养学内容围绕蛋白质、脂类、碳水化合物、膳食纤维、维生素、矿物质和水等几大营养的特性与功能展开，内容繁复，一班有20几人，她上过工作坊实习，疫情改线上听课，几乎都没机会见到同学。

但向云很享受学习过程，她努力不懈，顺利考取营养食疗文凭，11月再考英国合格营养学文凭。

不过，这一次不只是“纸上谈兵”，真人考试才是取分关键，“我得照顾5个病例，帮他们重建健康的饮食之道、增强个人免疫系统，才能取得毕业证书，这对我是最大的考验！”

最难戒甜品

也因学习营养学，过往一看就皱眉的沙律，向云如今吃得津津有味。

她笑说：“之财与儿子以前爱吃面，可以天天午与晚餐都吃面，我看到会忍不住说，他们现在会记得多吃青菜。”

最不能戒掉的不健康饮食是什么？

“甜品啊，哈哈，但现在懂得看着办，比如吃月饼，吃一点没关系，但不要天天吃，糖分需适量摄取，我现在只是略懂皮毛，真正的营养师需要懂得什么是正确的保健方式，学习自然疗法，身心灵都达到健康。”

毕业后开班授课？

考取营养学文凭之后，她就是合格营养师，会否开班授课，或直播分享营养学心得？向云笑说都有可能！

她下周将投入《你也可以是天使4》新剧，10月开工，新剧演一个家居护士，手上有两个综艺节目，一是方言为媒介的《欢喜一家亲》，另一个节目则是《健康那件事》。

《欢喜》已拍到尾声，演对手戏演她“男友”的是李国煌，两人刚在贺岁片《团圆饭》演完姐弟恋之后，小萤幕再续“姐弟情缘”。

“国煌演我的‘初恋情人’，哈哈，参演这短剧我得说广东方言，我虽是潮州人，但因母亲的关系，广东话反而说得比较溜！”