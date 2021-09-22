中国税务局释出“查税令” 艺人年底前“自首”可轻罚

（综合讯）为整治娱乐圈乱象，中国官方近日频频祭出许多禁令，本月18日国家税务总局就发布最新查税规定，要求进一步严查逃漏税，并明言艺人若在年底前主动“自首”可以轻罚，若是不配合就将要依法查处。

近年来，娱乐圈行业内涉逃税问题日趋严重，像三年前女星范冰冰因为“阴阳合约”一事就被揪出偷逃税，事后被国家税务局重罚约8.84亿人民币（约1.85亿新元），根据中国媒体报道，当年便传出共有700多名演艺圈人士，补税总金额高达117亿元人民币（约24.43亿新元），但只有范冰冰1人受罚。而今年郑爽在代孕弃养风波后，也爆出逃税被税务机关追讨税款，加收滞纳金并罚款共2.99亿元人民币（约6300万新元）。

为杜绝艺人偷逃税，以及贯彻落实中宣部《关于开展文娱领域综合治理工作的通知》有关要求，国家税务局发出通知，要对明星艺人﹑网络主播进行税收管理，其中一项指出如在2021年底前能够主动报告同纠正涉税问题的，就可以依法从轻﹑减轻或者免予处罚。

另外，官方有关部门会定期开展对明星艺人﹑网络主播“双随机”的税收检查，情节严重的更要依法查处。

成立工作室节税

税额高达45%，艺人们纷纷成立工作室节税。

据圈内经纪人透露，中国艺人税额高达45%，非中国籍艺人还有境外税务问题更加复杂，因此不少艺人为了节税成立工作室。

而今国际税务总局颁布新令，据天眼查资料显示，近期陆续传出有艺人注销工作室，截至8月底，已有近700家艺人经纪相关公司注销，这不免让外界联想明星纷纷注销在中国的工作室是否与此规定有关。