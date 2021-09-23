《Vacation Friends》让John Cena变身“温柔巨人”

Disney最新电影《Vacation Friends》正式上映，剧中演员John Cena、Rel Howery、Yvonne Orji、Robert Wisdom、Andrew Bachelor以及导演Clay Tarver出席线上记者会大谈电影，笑料不断。

记者会一开始，主持人身穿花衣，带着一副夸张的太阳眼镜，欢迎大家来到“线上派对”。接着，主持人要每位演员介绍他们饰演的角色。

记者会的气氛让人感到轻松，带出“派对”的感觉。

“温柔巨人”John Cena与Rel相处融洽（图//取自Vacation Friends Youtube)

摔跤选手John Cena摇身一变成为“温柔巨人”

身为美国职业摔跤选手的John Cena，长相俊俏、身型高大。当他被问到饰演“温柔巨人”有什么感想时，则是害羞地低下了头。剧里的他饰演一个看似“坏人”的角色，其实内心却是个情绪化、无比温柔的人。John Cena说：“我很喜欢剧里的反差。我有着庞大的身躯，所以这个反差让我觉得很有趣。剧里的我看似凶悍，却很喜欢向Rel撒娇、讨抱抱、轻吻他的额头等”。

旅行时认识的“朋友”

导演Clay Tarver在旅行时，也像剧里一样结识过有趣的“朋友”。旅行时认识的“朋友”，真的称得上是朋友吗？旅行时，我们往往会把各种烦恼抛到九霄云外，因此很常看到彼此松懈的一面。当大家回归正常生活后，各种压力又开始浮现。这时的你还能像剧里一样，和旅行时结识的人当“朋友”吗？

两对不同种族的情侣(图/取自Vacation Friends Youtube)

演员大谈种族问题

种族问题是近几年来被高度关注的一个话题。记者会进行到一半，有记者发问：“Vacation Friends虽是一部喜剧，但有观众注意到这部剧正尝试打破对种族的刻板印象。所以，这部剧有没有想要表达的社会讯息？”

对此，Rel Howery表示这部戏的奥妙之处在于“人性化”。他接着补充：“这部剧之所以奥妙，是因为故事打破了对不同种族的刻板印象。这部剧并没有局限于黑人该做什么事，白人不该做什么事。反而是以人类的视角来编写。例如，大家普遍认为黑人结婚时，是不会举行那么正式、隆重的婚礼。但在剧里，我们就举办了一个超盛大的婚礼。这部剧没有想要特别表达什么社会讯息，只是想要告诉大家，我们都是普通人”。

Yvonne Orji则说：“我们在看电影时，通常都是黑人演员在饰演搞怪、捣乱的角色。但是在这部剧里，却是相反的。黑人情侣较保守，白人情侣做事比较疯狂。黑人情侣想安稳度过假期，但白人情侣做事却不按牌理出牌，让人无法预料”。

演员们一致同意这样的故事情节，让整部电影变得爆笑了起来。

《Vacation Friends》集合搞笑、温馨和感动为一体，现已在Disney+付费上映。一起去看看吧！