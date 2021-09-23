黄美婷新歌《仙人掌》 为心痛人打气

本地创作歌手黄美婷推出EP《仙人掌》，收录五首歌曲，同名主打歌灵感来自她自己种的一盆仙人掌。黄美婷接受《联合早报》访问分享：“这首歌是两年前写的，当时我有一盆仙人掌，有一天我看着它，发现好久没给它浇水了，它却还活得好好的，就有了灵感写下这首歌。”

黄美婷用仙人掌给人坚强又顽固的印象，写下对一个人的思念。“有时即使不去想，用尽力气让自己忙着，但思念依然在心中默默的存在。希望这首歌能够给正在心痛的人一点力量，即使思念像仙人掌一样坚韧，我们也要和仙人掌一样顽固坚强，不被伤心打倒。”

《仙人掌》由黄美婷和丈夫，也是本地创作歌手Goose（艺名：我鸟）一起创作，并找来台湾音乐人黄昺翔（Sean H.）编曲。黄美婷说：“《仙人掌》是一首抒情歌曲，而我之前的作品比较轻快和古怪，所以我不认识会编抒情歌曲的人。后来透过在台湾的好友魏妙如牵线，与黄昺翔合作。我觉得他真的编得很棒，虽然很不要脸，但我自己会循环播放这首歌。”

这张EP围绕仙人掌的顽强，唱出对生命和爱情的不妥协与不放弃。像歌曲《不是今天也无妨》，鼓励大家即使现在面对低潮，但只要继续努力，总有一天会看到成果。

《一而再再而三》是黄美婷和丈夫合作的另一首歌，她词曲，Goose编曲，Goose还找来自己的乐团伴奏。黄美婷介绍说：“这首歌的灵感来自我的三个侄女，我看到她们在游乐场爬得高高也不怕，就想透过她们鼓励大家勇敢地面对世界。这首歌是写给她们的，现在也可以送给我女儿，希望她不要畏惧，要跟爸爸妈妈一样。”

她6月底刚产下女儿岑静，老公是中学教师，每天要去学校，目前居家办公的她没有请帮佣，照顾女儿亲力亲为。要兼顾工作、宝宝和家务，她坦言很累，但还是忍不住甜滋滋地说：“女儿算很乖了，晚上会熟睡，让我们也能好好休息。”