糖果人 Candyman(M18)

娱乐性★★★☆/艺术性★☆

故事:只要对着镜子连续说五遍“糖果人”这个名字,就能把铁勾杀手召唤出来……黑人艺术家安东尼(Yahya Abdul-Mateen II,叶海亚·阿卜杜勒-迈丁饰)的艺术生涯跌入谷底,急于重新站稳脚步的他,四处寻觅创作灵感,偶然听闻有关“糖果人”的都市传说。他对这个传说的兴趣变成了偏执,身心灵开始产生巨变。

短评:1992年电影《糖果人》的续集,由《逃出绝命镇》(Get Out)和《我们》(Us)的导演Jordan Peele(乔登皮尔)监制及撰写剧本,目前忙于《惊奇队长2》(The Marvels)的黑人女导Nia DaCosta(妮亚达科斯塔)执导。这部砍杀电影少不了血腥暴力,但较有深度,比起散播恐慌,更想呈现黑人群体被压迫,社会依旧不公,恶性循环,执念放不下的悲凉。片中一些叙事冗长,若没看前作,对背景故事可能理解有限。

(英语对白,附中文字幕)

彩虹小马:活力新生代 My Little Pony: A New Generation(G)

娱乐性★★★☆/艺术性★

故事:马的世界起了天翻地覆的变化,飞马不能飞,陆马、独角兽和飞马也不再是朋友,年轻陆马桑尼决心找到方法,让世界重新拥有魔法,并变得像以前一样团结。她与性格开朗的独角兽伊兹一起前往遥远的国度,在那里遇到富有魅力且勇敢的飞马皮璞和齐璞。他们执行任务时困难重重,但始终没放弃。

短评:动画片,片中的不同马儿萌萌哒的,十分可爱,跟得上潮流大玩直播。故事天马行空,充满冒险与励志,小马也能带来大改变。Vanessa Hudgens(凡妮莎哈金斯)为桑尼配音,配得很活泼。

(英语对白,附中文字幕)

绿衣骑士 The Green Knight(M18)

娱乐性★★★/艺术性★★

故事:亚瑟王与圆桌骑士在宫殿中欢庆圣诞节,脸孔如魔鬼般的绿骑士(Ralph Ineson,拉尔夫尹爱森饰)闯进大厅,向众骑士挑战,看哪位骑士敢用斧头砍下他的头颅。亚瑟王的侄子高文爵士(Dev Patel,戴夫帕托饰)挺身而出,砍下绿骑士的头。没想到绿骑士竟提着被砍下的头颅,要求高文在隔年圣诞节,必须到绿教堂找他,并接受他的回砍。一年后,高文踏上了这段惊心动魄的旅程。

短评:改编自14世纪《高文爵士与绿骑士》的传说,揭示骑士的试炼,王室的伪诈等,可惜这个简单的寓言故事处理得略拖沓。据悉帕托为顺利拍摄,每天开拍前会给马儿一个苹果,招数果然奏效,他与马儿默契不俗。影片风景如画,静谧优美。

(英语对白,附中文字幕)

鬼门 Guimoon: The Lightless Door(NC16)

娱乐性★★★/艺术性★☆

故事:社区中心发生毛骨悚然的集体杀人事件后,被关闭并荒废多年。心灵研究所的所长“镇”(金康宇饰)拥有灵异体质,他的巫师母亲为社区中心驱魔时神秘死亡,他为了解原因到中心,进入“鬼门”后,遇见正在拍摄恐怖视频的大学生。他们越深入其中,情况越失控,厉鬼们纷纷伸出鬼爪。

短评:场景处于僻静处,很加分,故事充满悬疑,因为要揭开秘密,以驱魔、鬼门和金刚杵等元素,打造惊悚的氛围。题材很不错,甚至有性格分裂的鬼,可惜的是未善用,而阴阳两界超脱空间的死缠方式还是相当老套,无法提升观众的烧脑感。

(韩语对白,附中英文字幕)

绿洲乐队1996年在内布沃斯 Oasis Knebworth 1996(NC16)

期待指数★★★

故事:英国知名摇滚乐团Oasis(绿洲)1996年8月10日至11日在内布沃斯举办的演唱会,号称史上最大型的演唱会,吸引超过25万人到场支持,这个演唱会盛事至今仍是英国摇滚历史的传奇。除了演唱会上首首经典的歌曲,也记录绿洲乐团与粉丝之间的互动,访问了粉丝和主办单位等,让观众见证绿洲乐团的传奇魅力。(英语对白)