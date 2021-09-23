《鲁豫有约》罕谈父子关系 谢霆锋：与父通过美食和解

（中国讯）圈内一直流传谢霆锋与父亲谢贤不和，他本人也多次辟谣，在昨天播出的《鲁豫有约一日行》中，谢霆锋坦言与父亲和解了。

在访谈中，谢霆锋忆述了十年前获得金像奖最佳男主角时上台致辞的情景，他喊话爸爸：“希望你原谅当年这么不知天高地厚没礼貌的小朋友，可以养大一个这么麻烦的小朋友，仍然对着大家笑面迎人，你才是男主角！”最后还说了一句“老爸对不起”。

下台后，谢霆锋打电话给谢贤，询问有没有看金像奖颁奖典礼，结果得到了“我在打牌”的回答。

谢霆锋称自己跟父母的关系其实一直都很疏远，自己14岁开始在日本学习音乐，16岁就开始工作，直到他开始搞美食，才发现这是一个很好的交流平台。

这一点表现在自己有了借口向母亲提问“阿妈，你以前煮过那个什么，怎么做的？可以教我一下吗？”，也可以对爸爸说：“爸，我刚做了一个你要不要尝一尝？”

美食就此成为了谢霆锋与父母交流的契机，增进关系后，让他有自信说出“与父母和解”这样的话。

父子不愿贴上对方标签

谢霆锋坦白曾与父亲不和，那么父子俩的“矛盾”到底是什么呢？

报道分析，谢霆锋从小远离家庭求学工作只是冰山一角，最重要的还是两父子不愿意被贴上对方的标签。比如谢霆锋不喜欢被称作“谢贤之子”，同时，谢贤也不喜欢被称呼为“谢霆锋的爸爸”。

谢霆锋出生时，就被五十多个记者围着拍，谢贤曾经开玩笑说，后悔生他出来，刚一出生就比我名气大。

小时候的谢霆锋就生活在聚光灯下。逐渐长大，谢霆锋才明白，要想活出自己的人生，就必须要摘掉谢贤儿子这个头衔，才能真正拥有谢霆锋的名字。

让他最受打击的是“顶包案”以及“王菲恋”，当时年过60的谢贤为儿子四处奔波，谢霆锋依然难以撕下“谢贤之子”的标签。

退圈归来的谢霆锋用近二十年的时间，力证自己在音乐、表演以及烹饪的天赋，沉淀下来的他不再抵触“谢贤之子”，反而谢贤开始认为“谢霆锋的爸爸”称呼略有不妥。