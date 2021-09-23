力抗抑郁症20年 玖健挺过黑暗重生

52岁本地新谣歌手玖健力抗抑郁症20年，为此曾自残、吸毒、入狱，总算现在收复正常、充实的人生，他坦承：“我很不幸，但是也很幸福。”

玖健为来临星期天在滨海艺术中心音乐厅开锣的“三心伴乐”演唱会受访，谈到近况，原来他在冠病疫情中，过得特别充实，充满正能量，他有感而发，若不是因为过去跟抗抑郁症搏斗20年，体验许多坎坷，这两年恐怕也无法克服疫情的难受。

玖健说，自小父母感情不睦，自己曾目睹家暴，后来还被性骚扰却无处可诉，从18岁服役开始，发现自己心理累积伤痛导致患上抑郁症。“可是当年没什么人会公开讨论这个敏感课题，到后来当了艺人，更不想让个人看到黑暗面，所以都只是把心理问题压下，没有解决。”

26岁那年，问题再也压不下而爆发，他选择轻生，幸好获救。32岁，他服食摇头丸麻痹自己，被警察抓去关了半年。庆幸的是，他后来终于觉悟，慢慢回返正道。

玖健说，因为经历过这些伤痛，他迷途知返，在母亲临走前与她和解，对于单亲家庭长大所承受的孤独终于得以释怀。现在疫情造成许多人精神苦闷，玖健觉得之前的种种体验，有助于自己在坏日子中过得好一些。

学习终日静坐放下杂念执念

玖健从三年前起开始内观静坐，曾上课一段时间，学习终日静坐“与世隔绝”，让自己放下杂念、执念，沉淀心情。现在每早静坐十分钟，才开始一天的生活。

他又学习瑜伽，学会“无时无刻关注呼吸”，让他在教导“正念歌唱”的同时，可以传授技巧以外的知识，让学员懂得探索、觉察身体的需求，也让歌唱取得更好的效果。

为了追上时代脚步，他也报名商务数码课。听起来，玖健现在为身心灵平衡所做的，感觉充满正能量。

携手洪劭轩潘盈本星期日开唱

本星期日，他和洪劭轩、潘盈在滨海艺术中心音乐厅开唱，希望能把音乐正能量带给大家。出席这场演唱会者，必须于当天演出前现场接受冠病检测，观众得自付30元检测费；能在当天出示于9月12日或以前已接种二剂疫苗者，可豁免接受检测。主办单位呼吁须做检测者，最好在演出前一小时到达现场。

“三心伴乐”演唱会将在9月26日（星期日）举办两场，分下午3时和晚上7时30分，票价为50元、60元、70元，购票热线63485555，也可上网www.sistic.com.sg／www.biztmgp.com了解详情。