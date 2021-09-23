家有二宝居家学习 李国煌乐当“陪读爸爸”

由于本地新增冠病本土病例激增，考虑到小学离校考试即将举行，教育部采取额外防范措施，规定小一至小五学生从本月27日至10月6日全面实施居家学习，以减少病毒通过校园传播的风险。

对此，《新明日报》记者联系李国煌，国煌家有二宝，儿子李炯铨念小四、老三李紫菡念二年级，问起孩子居家学习，家长在生活上需做出什么样的调整？

“身为父母的就要清楚知道孩子的上课流程，几点上什么课，几点起床、几点开始坐在电脑座前，陪着他们一起‘上课’，虽然辛苦一点，但可以确保他们专心听课。”

国煌说，妻子得当“陪读妈妈”，他早上载念中学的长女上课，之后忙电台值班，若有时间，他也乐意当“陪读爸爸”。

不求孩子考100分 ‘健康比什么都重要’

国煌是怕输父亲吗？样样要求孩子考100分？

“100分？我不要求100分，孩子现在健康就好，如果说要求，我比较侧重他们的学习态度，学习态度好，成绩也不会差到哪里去。”

问起小紫菡病情，国煌报喜，爱女最近验血报告显示，病情已大有改善，可以不必再服食类固醇药物，病情控制得很好，让他与妻子松了一口气。

最近国煌策划古装短剧《言喜攻略》，但反应普通，不过他勇于尝试，“不试怎么知道，对吗？”

拍完《团圆饭》，他12月可能参演另一部国产片，记者追问下，才知道正是以芽笼凶杀案为题材的《芽笼》（前名：《香格里拉的爱》）。“其实12月我会比较忙，但我希望尽量抽出时间拍《芽》，因为故事剧本蛮过瘾的、我觉得可以试试。”

金银姬孙子居家学习将更忙 ‘不出门就是最好防疫’

最近本地疫情感染病例破千，资深艺人金银姬直言，留在家就是最好的防疫方法。

金银姬最近没有开工，多留在家帮经营韩式泡菜的媳妇做泡菜，以及照顾两个孙子。她昨天受访表示，2个孙子，一个念小学，一个念幼稚园，日常工作就是接送他们上下学。除了接送孩子，金银姬基本不出门，“留在家是最好的防疫方法。”

下周一开始，小一至小五学生要居家学习10天，金银姬表示，孩子居家学习，照顾他们就更忙了。

金银姬目前已接种两剂疫苗，在等政府通知追打第三针。

为慈善机构再次跳舞

虽然已74岁高龄，但金银姬每次跳舞都能起到激励作用，前天她在IG上传一则在自家阳台跳舞的视频，并写道：“为慈怀医疗护理尽一份力，有兴趣的朋友，上传你们的跳舞视频到Tiktok（抖音），并且#SHCLeaveNoOneBehind和@singaporehospice，可以赢取丰富的奖品。截止日期是9月26日。”

原来她和家佣一起跳舞的视频上传到抖音平台后，被本地慈善机构慈怀理事会相中，邀请为抖音视频比赛做宣传。她透露，为了学跳这段舞蹈，花了两天时间，并花了半天时间录制。

新加坡慈怀理事会（Singapore Hospice Council）发言人则说，这次抖音视频比赛是为了配合10月9日举行的世界慈怀与临终护理日（World Hospice and Palliative Care Day ）而举行，目的是为了提高国人对临终关怀的认识。参赛者只需跟随主办方提供的舞蹈视频，跟着学跳就可以了。

据了解，本次抖音跳舞视频比赛奖品丰厚，高达1000元，主办机构将从参赛者中挑选3到5位优胜者，获奖名单将在10月9日下午2点在线公布。