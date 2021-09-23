出道即巅峰 新谋女郎刘浩存有压力

新谋女郎刘浩存才出道没多久，被中国媒体形容为“出道即巅峰”，21岁的刘浩存认为是压力也是动力！

张艺谋是华人大腕导演，门下的“谋女郎”备受瞩目。除了巩俐、章子怡，周冬雨与近日新晋“谋女郎”刘浩存风头正劲。刘浩存为今天（9月23日）在本地公映的《一秒钟》接受《联合晚报》电邮访问时，坦承出道没多久就被这样形容是有压力：“但同时也是动力，它会鞭策我不断提高自己，踏实努力拍好每一部作品，不断前进。”

刘浩存在2016年通过三轮试镜，成功得到处女电影《一秒钟》女主角候选人的机会。除了此片，也一连演出张艺谋的另两部片——《悬崖之上》和《狙击手》，被认为一出道即巅峰。谈到被张导器重的因素，她说：“应该是我愿意努力学习和能吃苦吧。”

大家都睁大眼来看她，她还满意自己的演出吗？她说：“拍《一》之前训练了两年多，但实际拍摄时还是会有小紧张的。但也不是因为大家都看着我，我也希望能表演的更好，怕跟不上大家的期待。电影上映后，我看到了自己表演的成果，还是挺开心挺满意的，那种感觉和在片场又不一样，我也会告诉自己：我要更努力呀！”

片中满脸脏兮兮 言行举止像小男生

片中扮演的刘闺女是无父母的穷困女孩，满脸脏兮兮，言行举止也像个小男生，直到片尾才有机会恢复“女儿身”，谈到揣摩“小男生”般的角色，她说：“首先把头发剪短，然后我就想我哪一部分像‘刘闺女’，拍的时候把这一部分放大，把动作放的大一点，眼神和态度中也多带着一些‘倔强’和‘不服输’。”

《一秒钟》讲述横跨沙漠的落魄张九声（张译饰）与小镇女孩刘闺女因一场电影结下不解之缘。刘浩存说：“张译为了角色瘦了非常多，做什么牺牲都可以。而且他非常有涵养和低调，是值得我学习的榜样。”

张译赞刘浩存 努力又虚心受教

张译在接受本报访问时则说，第一次见到刘浩存，觉得她乖乖的：“像一只小猫，对剧组的每一个环节都充满了好奇。她专注又努力，无意识地运用自己生来的灵性，表演上时常给大家带来惊喜。她又很虚心，剧组里每一个成员，从导演到职员，都喜欢她，都会把自己的经验分享给她，所以她的成长是迅速的。”

张译片中瘦弱、脾气暴躁，除了外在，内心还得做什么样的准备？他认为《一秒钟》故事逻辑缜密，情感充沛，是典型的中国人与电影之间发生的故事：“在张艺谋导演的指导下完成角色，恐怕不需要更多的心理建设或者准备，唯一要做的只是专注地活在这个故事里就好。”

继《一秒钟》后，他也拍了《悬崖之上》。谈到对张导的印象，他说第一次见到导演，是去听他的剧本阐述：“温和、睿智、深刻，是导演给我的第一印象。我原先认为我会紧张，但是没有，他愿意听到每一个人充分的表达。”