出狱后首次接受媒体访问 包勋评不愿再让母操心

本地艺人包勋评昨午（9月23日）接受本地媒体面对面访问。这是他今年4月底酒驾事件曝光以来，首次与媒体面对面。除了分享近月来的心路历程，也带来消息：他已成为李南星公司LNX Global的旗下艺人。访问途中，阿哥也到场为包勋评打气。

包勋评去年9月17日与友人喝酒聚餐，当晚碰到路障临检时因酒测不过关被捕。事发后，他知道将面临牢狱之灾，却选择隐瞒，不向新传媒报备，也瞒了母亲近八个月，直至媒体报道前才告知母亲。

他觉得，跟越多人说，事情就越快传开，“妈妈早知道迟知道都是一样的，早讲一天她就多担心一天，没有必要给她这样的压力。”不出他所料，母亲知情后非常担心，睡不着，过得不好，他说，如果重来一次，他仍然选择隐瞒。

包勋评希望，母亲以后在报章上看到他的脸，是因为好新闻，“好好孝顺她，不要让她再操心，这是我奋斗的目标。”

若提前向新传媒报备，也许不会被解约？他说：“不能说没后悔……不过我觉得，我做了决定，我需要承担后果，后悔也没有用……可能真的，跟他们的缘分注定差不多要完了，说跟不说，可能结局会一样？我不知道。”

他说在低谷时，来自四方八面的问候和鼓励给予他很大的帮助，“我很庆幸大家没有踩我，还在试着帮我，鼓励我，没有他们的鼓励，我没有勇气做直播，没有勇气做这个访问，也没有勇气在演艺圈继续努力。真的非常谢谢所有支持我的人。除了感激，不知道要说什么。接下来我会努力，希望他们不会后悔支持我，不会后悔给了我这个机会。”