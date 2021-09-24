甩掉灰暗重生 玖健：感谢众好友一路相挺

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来自 / 联合早报

文 /
洪铭铧

发布 / 2021年9月24日 5:00 AM

玖健（前排左）当志工，到马来西亚山区关怀弱势原住民儿童。
玖健（前排左）当志工，到马来西亚山区关怀弱势原住民儿童。

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走过原生家庭不睦，受性骚扰，自残、吸毒、坐牢的灰暗日子，52岁本地新谣歌手玖健甩掉20年抑郁症重获新生不容易，他接受《联合早报》专访时说，感谢众好友不离不弃一路相挺，特别点名作家音乐人梁文福、编舞家严众莲、前电台DJ吴雪妮，以及演唱会主办商沈文耀。

玖健说：“感谢他们在我最困难时一直帮助我，给我机会。”就像来临星期天他和洪劭轩、潘盈在滨海艺术中心音乐厅举行的“三心伴乐”演唱会，就是沈文耀所办。玖健感谢在疫情严峻时期，仍有机会开唱赚钱。

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