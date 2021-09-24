甩掉灰暗重生 玖健：感谢众好友一路相挺 订户 来自 / 联合早报 文 / 洪铭铧 发布 / 2021年9月24日 5:00 AM 玖健（前排左）当志工，到马来西亚山区关怀弱势原住民儿童。 字体大小: 小 中 大 走过原生家庭不睦，受性骚扰，自残、吸毒、坐牢的灰暗日子，52岁本地新谣歌手玖健甩掉20年抑郁症重获新生不容易，他接受《联合早报》专访时说，感谢众好友不离不弃一路相挺，特别点名作家音乐人梁文福、编舞家严众莲、前电台DJ吴雪妮，以及演唱会主办商沈文耀。玖健说：“感谢他们在我最困难时一直帮助我，给我机会。”就像来临星期天他和洪劭轩、潘盈在滨海艺术中心音乐厅举行的“三心伴乐”演唱会，就是沈文耀所办。玖健感谢在疫情严峻时期，仍有机会开唱赚钱。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 演唱会 性骚扰 新谣 自杀 吸毒 单亲家庭 音乐人 洪劭轩 潘盈 瑜伽 滨海艺术中心 梁文福 玖健 观众大声说 今日热播站