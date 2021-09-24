亚洲电影资料馆 推出80年代港台“复仇”片

亚洲电影资料馆（Asian Film Archive）今天起至10月2日推出四部上世纪80年代港台电影，当中《黑猫》（Black Cat）是复修版。

今晚（24日）8时放映的1982年台湾片《女性的复仇》（Woman Revenger，NC16），杨惠姗饰演的舞蹈老师玲玲为调查好友美华的死因，远赴日本，却卷入黑帮恩怨，一只眼睛被戳瞎，后来凭着美色与睿智逐步复仇。《女》是台湾社会写实女性复仇类的代表作，弱势反扑，群体挑战权威的情节，隐喻了解严前后的台湾社会状态。

《女性的复仇》将与2020年17分钟台湾短片《女性的复仇》（The Women's Revenge，R21）一起放映，短片延续了近年对身体政治课题的关注，导演苏汇宇以肉身探讨权力，重新打造一个平行宇宙的女性复仇故事。

9月26日（星期日）下午2时放映姜大卫等演出的1987年港片《天使行动》（Iron Angels，NC16），讲述国际刑警联手泰国军队火烧金三角，结果黑帮与毒枭联手报复。9月29日（星期三）晚8时的1988年港片《黑猫》（Black Cat，NC16）是天性反叛女被改造成高科技、代号“黑猫”的特工的故事。

10月2日（星期六）晚8时放映杨惠珊与陈观泰主演的台湾片《女忍者》（The Challenge Of The Lady Ninja，M18），刻画女忍者国仇家恨一起报的故事。

票价10元，可透过网址：www.asianfilmarchive.org/购票。