网红长期“P图恶搞”嘲讽 林俊杰怒告索5.7万元

遭网红“P图恶搞”，“金曲歌王”林俊杰（JJ）怒告，要求赔偿27.5万人民币（约5万7216新元）。

林俊杰日前结束线上演唱会后，回返新加坡，隔离后，立马接种疫苗，而近期更常在社交媒体分享回家后惬意的日常生活，怎料昨天（9月23日）突然传出他悄悄地向中国影音平台的网红提出告诉，求偿27.5万人民币（约5万7216新元），突如其来的消息火速登上微博热搜，引起热议。

根据中国“天眼查”APP近日透露，影音平台BiliBili一名网红Up主“瓜瓜Mars”，长期对林俊杰以“换脸”方式恶搞，且也曾制作许多嘲讽影片，更在JJ生日时将他的脸贴到多位女性身上揶揄，对于长期被这名网红恶搞，林俊杰再也无法容忍，以“侵犯肖像权”罪名向该名网红及其公司提出告诉，并且求偿经济损失25万人民币（约5万2000新元）、精神损害慰问金2万人民币（约4173新元），加上维权成本5000元人民币（约1043新元），总共27.5万人民币（约5万7216新元）。

网红Up主“瓜瓜Mars”多次换脸恶搞林俊杰的行为，引起大批歌迷反弹，纷纷留言要求他“不要蹭热度”、“严重影响林俊杰形象”，但屡次劝告他仍坚持己见，还认为自己恶搞林俊杰的影片会红都是因为“影片做得好”，完全没有反省之意。

因此，林俊杰提告网红Up的消息曝光后，瞬间引起中国网友关注，还火速登上微博热搜排行榜，许多网友纷纷对他的举动表示支持。

尽管“瓜瓜Mars”已经将先前恶搞林俊杰的影片下架，但网红Up得悉自己被JJ控告后，还在BiliBili发文“无语了”，完全没有悔意。

不幸卷入风波

今年JJ似乎时运不济，不幸卷入多个桃色风波，如吴亦凡涉嫌强奸未成年少女事件，被传吴亦凡供出歌手潘玮柏和林俊杰等人、卷入台湾“最美博士”不伦风波，以及中国福建省莆田仙游县增加六例确诊民众，源头疑似一名从新加坡入境，名为“林某杰”的男子，网上于是质疑是林俊杰等，对于这些风波，JJ和经纪人火速澄清。

过着惬意生活

目前，人在新加坡的JJ，经常在社交媒体分享惬意的日常生活，一会儿是与父亲、友人骑脚踏车环岛游，一会儿是替朋友庆生等的照片，中秋节当天还上传了一段自弹自唱的影片欢庆中秋，要网友猜测他演唱的歌曲中唱了几个月亮。