黄暄婷揭童年家暴阴影 遭父狠打住院一周

黄暄婷首揭童年家暴阴影，被父亲打到入院一星期。

前艺人黄奕良和林梅娇于1991年结婚，育有一女黄暄婷，两人1998年离婚，女儿抚养权归林梅娇。黄暄婷上《权听你说》透露，父母离婚后每个星期会和爸爸见面，这样的关系一直维持到她小学五年级，因为那一年父亲对她家暴，那段阴影让她自此与父亲断联十多年。

黄暄婷在《权听你说》透露，小时候很多的不愉快来自爸爸。父母离异后，她每个星期天要去见爸爸，前一天就会非常紧张，接着揭露一段影响她至深的童年阴影。

她忆述小学五年级那一年，为了提前准备考PSLE，爸爸给她安排了很多补习老师。“他可能比较着急，希望女儿做得好，那时候补习老师给他比较负面的回馈，说我数学比较差。爸爸很生气，就来到我家，他有点失控，后来就发展成警方案子。我被他打，挺严重的，住院一个星期。”

她说那时候非常害怕，“印象最深刻是，妈妈要阻止他，他连妈妈都要打，我记得我喊很大声，‘你不要打我妈妈’”。

黄奕良后来被控上庭，但林梅娇最后撤诉，黄暄婷说：“因为她看到孩子压力很大，我每次见到爸爸就非常害怕，而且在庭上要在很多人面前重提这件事，为了不让女儿承受压力，妈妈决定不追究。”

事情过了15年，黄暄婷坦言，到现在还是没有勇气见爸爸。“很多叔叔阿姨不知道发生什么事，会劝我说‘他还是你爸，不管他做什么，就原谅他吧’。中学时我觉得很内疚，有尝试找他和解，但跟他碰面一两次，心里还是很恐惧，就疏远他了。”

谈起妈妈林梅娇 黄暄婷哽咽落泪

“妈妈从来没有打过我，她相信爱的教育，她比较注重我个性方面的发展，学业成绩其次。她希望我是一个好人，会念《弟子规》给我听。”

黄暄婷自认个性跟妈妈完全相反。“我比妈妈强很多，她比较随和，遇到什么委屈，她会说，算了，但我不会。”

坚强的个性，其实是为了保护妈妈。“我从小跟妈妈相依为命，只有我们两个人，我觉得如果妈妈性格比较弱，那我就要比较强，因为……”说到这里，她哽咽落泪，要保护妈妈的那份心，不言而喻。

黄暄婷记得小时候，爸爸曾质疑妈妈的教育，“我爸跟我妈说，你这样的教育方式，她不可能做得好”，所以长大后，她跟自己说，一定要优秀，要给妈妈好日子过，要向那些质疑妈妈的人证明，妈妈的教育方式也能培育出一个很好的孩子。

黄暄婷很开心到目前为止，她让妈妈蛮骄傲的。“现在我跟妈妈过得很好，我有能力养她，我们都很健康，她能无忧无虑，这就是我小时候设定的目标。我希望妈妈可以活得很久，不要只是陪我度过比较难捱的日子，以后的好运，她可以跟我分享。”

记者尝试联络林梅娇，经理人回应：“林梅娇母亲身体不好，林梅娇在陪母亲，所以不愿接受访问。”

黄奕良多次为女儿教育问题与林梅娇吵架

黄奕良2006年在《红星大奖》后接受媒体访问时曾透露，与林梅娇为了女儿的教育问题，离婚前后吵过无数次。

他说，本来夫妻俩在孩子面前，应该一个扮白脸一个扮黑脸，但是有一次他接到女儿的补习老师投诉女儿逃避他不接电话，便带藤条去林梅娇家要吓她，怎知林梅娇却维护女儿。他一时冲动，在一阵挣扎中把女儿打到瘀青。他和前妻、女儿的关系也因此扩大裂痕。

黄奕良早前涉持刮刀伤员工一案，耗时1年3个月后终完结，法官今年2月判他入狱10个月，他有意上诉。