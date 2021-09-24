韩剧《鱿鱼游戏》夺美国Netflix冠军

（韩国讯）Netflix原创韩剧《鱿鱼游戏》（Squid Game）播出后话题不断，在Netflix的亚洲排行榜一直居高不下，日前更拿下美国排行榜第一位，这是韩国电视剧首次拿下美国Netflix榜第一名，消息一出立刻引起韩网热论。

《鱿鱼游戏》9月17日上线后，讨论度爆表，最新公布的数据更是登上美国地区榜首，刷新2020年《Sweet Home》曾拿下的第三名纪录。《鱿鱼游戏》仅用了5天就挤下英国的超人气影集《性爱自修室》（Sex Education）冲到第一，表现相当亮眼。

《鱿鱼游戏》讲述一群参加神秘生存节目的参赛者，为了活命和拿下高额奖金，拼了命的挑战极限，剧情对人性有着血淋淋的刻画。该剧共9集，由李政宰、朴海秀、魏河俊等人主演，有消息传出将会拍摄第二季，主角将是在剧中客串演出的李炳宪，但目前官方还未正式公布第二季的拍摄消息。

剧中电话真实存在 苦主崩溃

剧中角色可以透过名片上的电话表达想参加游戏，不料剧组出现严重疏失，第一集出现的电话号码竟然真实存在，让当事人非常苦恼。

受害者A昨天（9月23日）受访崩溃表示，《鱿鱼游戏》播出后，生活严重被干扰，“手机跟讯息24小时不停在响，这支号码我已经用了10年了，感到非常荒唐”。他删除的号码多达4000多个，更指出太多观众基于好奇来电，甚至不分昼夜狂打，手机半天就没电了。有善心人传讯告诉他，“你的号码在《鱿鱼游戏》第一、二集流出了，第一集约23分44秒的部分有播岀”，他才发现自己的手机号码被放到戏里。

对此，Netflix内部相关人低调回应：“我们正在努力与相关号码所有者圆满解决问题。”