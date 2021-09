图片取自互联网

黑色太阳 The Veil

Oh!K频道(星和Ch816,新电信Ch525)每逢星期六、星期日,晚上7.50

也可在viu.com或viu应用收看

One the Woman

One频道(星和Ch823,新电信Ch513)每逢星期六、星期日,晚上9.45

也可在viu.com或viu应用收看

这两部新韩剧都玩“失忆”梗,不过风格大不同,《黑色太阳》刺激、悬疑,“One the Woman”则轻松、搞笑。

《黑色太阳》描述国情院由一个精英特工组成“黑色太阳”小组,专门向敌方展开复仇行动。韩志赫(南宫珉饰)是“黑色太阳”小组成员,一年前在中国丹东调查黑帮组织华阳派贩卖毒品案时,突然失踪,他的两个拍档则惨死。

一年后,警方接到检举情报,拦下一艘载着偷渡客的船只,韩志赫竟然在船上。韩志赫对于过去一年发生的事情毫无印象,医生在他体内验出能导致失忆的化学物品,看来有人刻意删除了他过去一年的记忆。

国情院安排韩志赫归队,执行简单的支援工作。韩志赫收到一个USB,里头的影片让他相当惊讶,那是他自己对着镜头说:“组织内有叛徒,我为了找出叛徒,自愿删除记忆。”

与此同时,警方逮捕华阳派老二,对方的手下打电话到警局恐吓,如果不放人,就一天杀死一个巡警。韩志赫对华阳派最熟悉,国情院派他与嫌犯谈判,韩志赫交涉时开始拼凑案件始末,原来他一年前杀死的华阳派成员是帮派老大的儿子,该老大势要报仇。面对内忧外患,韩志赫能否脱离险境?

看《黑色太阳》头两集,像在看南宫珉的精彩独角戏。韩志赫失忆前,个性目中无人,办案时却非常冷静机智;失忆后,他对身边人保持警惕和怀疑,审问嫌犯时则不改犀利狠劲,南宫珉的眼神完美地诠释角色的情绪转变,紧紧扣住观众视线。

该剧目前占领同时段收视冠军,相信随着剧情越来越紧张,成绩会越来越好。南宫珉承诺若收视率破20%,他就跳伞。

看完《黑色太阳》紧接收看“One the Woman”,正好可以调解心情。

“One the Woman”描述检察官赵妍珠(李荷妮饰)为了查案出席一场名画拍卖会,在追捕嫌犯时遭一辆车子蓄意撞倒,醒来后什么都想不起来,只知道自己是韩洲集团的二媳妇。原来赵妍珠和韩家二媳妇姜美娜(李荷妮饰)长得一模一样,姜美娜当天也出席了拍卖会,可是拍卖会结束后不知所踪,韩家的人误以为赵妍珠是姜美娜,把她从医院接回家。

赵妍珠以为能过着少奶奶般的悠闲生活,殊不知姜美娜在韩家是没有地位的,要包办所有家务事。姜美娜的父亲是集团老板,她为了集团的商业利益被迫结婚,婆家后来得知她其实是私生女,对她的态度变得恶劣,婆婆动不动就赏她巴掌,大嫂和小姑对她呼呼喝喝,老公则包养了一个情人。

赵妍珠虽然失忆,却没失去“小辣椒”本性,家婆要打她,她很自然地反抗,结果差点扭断家婆的手,相当爆笑。她也会顶嘴,酸人,发脾气,个性的大转变让婆家的人招架不住,却只能忍受。原来姜美娜父亲一家人突然发生直升机坠落意外,所有人身亡,姜美娜成了集团唯一继承人,而家翁觊觎她的财产。

韩胜旭(李相仑饰)是韩洲集团原任继承人,但父亲突然过世后,集团落入小叔手中,韩胜旭还失去了心爱的未婚妻姜美娜。他到美国闯出自己的事业,之后回到韩国,要查明父亲死亡的真相。再次见到姜美娜时,韩胜旭觉得对方有点奇怪,开始怀疑她的真实身份。

要给李荷妮的搞笑功力一个赞,她在两个截然不同的角色之间完美切换,诠释赵妍珠的大剌剌个性时尤其爆笑。李相仑相隔近两年回归荧幕,状态非常好,接下来与李荷妮的火花,令人十分期待。

怪物(首播) Beyond Evil

Hub娱家戏剧台(星和Ch855)晚上11.00

主演:申河均、吕珍九。此剧讲述为了抓住连锁杀人犯而打破法律与原则的两个男人,产生他们是否已成为怪物的疑问,刻画人类隐藏在事件背后的故事。

U频道 晚上9.00

泰剧,讲述美丽的阿缤(婉通)卷入两个男人之间并以悲剧告终的故事。阿贵和阿缤成婚之日,禁军通知阿贵,国王命他带兵出征。待阿贵离开,阿畅多番使计,势必要阿缤爱上他。

8频道 晚上10.30

阿龙(吴镇宇饰)、淑仪(潘灿良饰)、泰哥(黄德斌饰)、威廉(胡子彤饰)四个网络公司员工平时做事得过且过,公司掀起裁员风暴,他们为表忠诚,加入公司新成立的龙舟队。这班大叔重拾久违的冲劲,参与难度更高的长途龙舟大赛,也迎接自己人生的逆流。

e乐(新电信Ch11/501)下午3.00

囧探宝爷(刘德华饰)与侠盗洛家豪(黄晓明饰)强强联手,与恐怖组织抢夺“上帝种子”,这些神奇种子只需一点水,就可迅速长成参天大树,恐怖组织试图以此改变世界。宝爷和家豪在A梦(王祖蓝饰)、洛家欣(欧阳娜娜饰)等帮助下冒险夺宝,维护世界和平。

让他走 Let Him Go