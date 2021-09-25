谈婚姻经营之道 徐若瑄：底线是不能有家暴

在何润东执导的HBO原创剧集《谁在你身边》，徐若瑄出演任劳任怨的苦情人妻，她表示和角色的共同点，就是自己不会轻易放弃另一半，除非出现家暴或对方不爱自己了，会选择毫不犹豫离开家。

黑暗悬疑剧集《谁在你身边》探讨婚姻关系中的人性的善与恶，着重于男女双方在婚姻关系中所面临的课题。徐若瑄和庄凯勋出演贫贱夫妻，两人昨天（9月24日）下午出席在线记者会，接受新马媒体联访。

两人表示接下这部戏都因导演何润东。徐若瑄笑说和何润东认识二十多年来从未合作过，这次更担任制作人，“他一说资金还没到位，我的侠女个性就来了，说帮忙找资金，就成了制作人。”庄凯勋更说何润东是“用灵魂在拍片的导演”：“为了导演的梦想，他卖车卖房、能卖的都卖了。”

剧中探讨两对夫妻的婚姻问题，徐若瑄认为婚姻久了会像活在一个框架，限定老公、老婆职责，所以自己会不断切换和另一半的相处模式，比如有时会像是他的兄弟，陪他喝几杯，有时又像他的妈妈，或者是姐妹，成为自己倾诉的垃圾桶。“我觉得不同角色的切换对经营婚姻是蛮重要的。”

她也表示剧中的一家三口和现实完全不一样，但和角色的共同点就是不会轻易放弃另一半，会努力到最后一刻。但在婚姻中，自己也有底线，比如家暴或另一半不爱自己，又或者是对方会伤害自己的家人，那么会毫无犹豫离开他。

庄凯勋则认为夫妻相处，不要把对方的付出视为理所当然，应该要常把“请、谢谢、对不起”挂在嘴上。“我不太会以老婆身份来评断妻子，更倾向视对方为‘前女友’，以此保持感情的热度与新鲜感。”

年底回新 陪儿子上小学

徐若瑄2014年嫁来本地成为狮城媳妇，和商人李云峰结婚，婚后育有一子Dalton。

因工作原因，她要常往返于新加坡和台湾，这两年，因疫情关系，生活和工作的平衡被打破，只能提前半年就安排好工作。“现在出门一次光隔离都要21天，所以离家一次就想把工作一次性做完才回来，这样一离开就要2到3个月。”

她表示，这是全世界要飞行的人都要面对的共同问题，“我常和两边的家人讲，疫情下很多人失业，我们还有工作做，要珍惜，也一定要飞。”

徐若瑄这次会在台湾呆到11月才会回新加坡，她透露，儿子明年1月要上小一，很多东西要适应，所以会陪在他身边。

共10集的《谁在你身边》将在10月3日晚在HBO GO 上线，并在HBO频道首播。