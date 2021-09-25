韩娱乐界票选“最想合作5男星” 朴叙俊力压孔刘夺冠

（综合讯）演员的产量不只是凭着高人气，圈内人士口耳相传的口碑也很重要。韩国网站《news.nate》最近报道业界流传“5大最想合作男星”名单，孔刘、玄彬竟然没夺冠，输给后辈朴叙俊。

《金秘书为何那样》和《梨泰院Class》将朴叙俊演艺事业推向顶峰，即使已经贵为韩剧天王，朴叙俊私下待人相当亲和，在演艺圈拥有极佳人缘，不仅曾被《寄生上流》名导奉俊昊认定为“最佳好男人”，还捐赠大邱灾民1亿韩元（约11万新元），种种好人好事让他赢得业界人士的高度喜爱。也难怪朴叙俊最近成功打进好莱坞，出演漫威电影《惊奇队长2》。

亚军是《尸杀列车》男星孔刘。他的其他作品包括《密探》《鬼怪》将他推向一线男神的地位，近乎完美的身材和不经意流露出的优雅气质，让年届42岁依旧广受粉丝的热烈支持。尽管人气火爆，但个性相当低调的孔刘仍旧保持着一丝神秘感，据说他私底下非常宅几乎足不出户，在复杂的演艺圈依旧维持单纯生活步调，也是孔刘受到业界喜爱的一大原因。

早期以《我叫金三顺》《秘密花园》崭露头角的玄彬是第三名。即使是典型的高富帅，玄彬私生活相当低调。他最近因《爱的迫降》认爱孙艺真，小两口走到哪里都赢得外界的祝福，业界人士也看准玄彬“自带宣传”的效果，说跟他合作拍戏真的很划算。

姜河那金秀贤同列第四

姜河那和金秀贤排第四名。《虽然是精神病但没关系》让退伍后的金秀贤人气极度窜升，剧中照顾自闭症哥哥不时流露出悲伤的眼神，让业界感受到金秀贤演技更加进化。

姜河那凭《继承者们》《未生》逐渐累积名气，而在限制级电影《情欲王朝》扮演渣男驸马令人刮目相看，多变的演技成为娱乐圈业界人士的最爱。

