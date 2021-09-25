刘雪华独居10年 24小时不关电视

62岁资深女星刘雪华10年前曾经历丧夫之痛，她近日在中国综艺节目中曝光独居生活，24小时不关电视，独居最怕不小心摔倒或发生什么无人知。

刘雪华以出演琼瑶作品广为人知，这几年她的作品数量不多，让想念她的粉丝格外好奇，不拍戏的时候她的生活状态如何。前晚（9月23日），综艺节目《屋檐之夏》开播，刘雪华作为嘉宾，首次曝光自己的十年独居生活，引起网友热议。

据悉，这个节目邀请三位独居上海的老人当“房东”，然后安排“沪漂”青年与他们共住21天，相互理解相互治愈，展现隔代人之间的碰撞。

刘雪华是“房东”之一，因为这是第一期，她还现身演播厅与观察员一起聊天，打扮时髦，身材窈窕吸睛。

节目从刘雪华起床开始，卧室里很黑，但电视机一直开着。她透露自己会24小时开着电视，睡觉也不关，客厅和卧室的电视轮流开。

她透露老公过世后，许多人担心她变自闭，“因为我是一个很无聊的人，我不出门的，我也不会打游戏、上网，其实跟现代人的生活是脱节的。”

刘雪华也自曝是个一成不变的人，每天固定看电视、喂狗、用手机玩麻将游戏和姐姐视讯通话，因此当节目要到家中拍摄，刘雪华笑说：“我生活太平淡了，节目出来怎么播呀？”

对于独居生活她只担心一点，就是万一哪天摔倒或是发生什么都没人知道，所以也另外聘请阿姨和司机，“我想再过10年我一定会去老人院，起码有医疗和其他方面的保障。”

老公10年前坠楼亡

刘雪华在香港因《少年慈禧》一举成名，之后又在台湾出演多部琼瑶剧，成为一代女神。

刘雪华曾与刘德凯、张佩华先后有过一段情，然后1999年因合作《傻阿甘》与编剧邓育昆相识，相恋不久就闪婚。两人的感情一直非常好，但因为身体原因，他们一直没要孩子。

可惜2011年7月4号，邓育昆意外坠楼身亡，她说至今还是想不明白也不敢相信老公会轻生，几年前她曾在节目中提到：“这就是我心里面一直以来最不舒服的一件事。”

丧夫后的这些年，刘雪华认真工作，演了许多经典宫廷剧，被称为“太后专业户”。但她一直独自在上海低调生活，曝光率极低，直到这次上节目才公开一切。