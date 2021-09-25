钱嘉乐拍动作戏 两度与死神擦肩

（综合讯）中国导演魏君子自编自导的纪录片《龙虎武师》，走访多位香港人熟悉的龙虎武师，包括洪金宝、元华、钱嘉乐、袁和平、熊欣欣、甄子丹等，分享拍摄动作电影的辛酸，从而对他们为香港动作电影的努力及贡献致敬。

《龙虎武师》的海报是一个伤痕累累的背景，他身上的伤痕对应每一部香港经典动作电影，如1986年成龙拍《龙兄虎弟》头骨断裂、元武1983年拍《奇谋妙计五福星》摔断脖子、林正英1985年拍《殭尸先生》脑震荡、杨紫琼1996年拍《阿金》颈椎受伤险全身瘫痪、钱嘉乐分别因拍摄《快餐车》及《东方秃鹰》而严重受伤，前者导致他脊椎受伤，后者令他胳膊皮全被烧掉。

钱嘉乐在《龙虎武师》重提昔日受伤的经历，其中两次他遇过最严重的意外，都是拍摄《龙的心》的时候发生。有一场戏是他要在三楼撞破玻璃并跌落在地上，那时候他太过用力，在穿过玻璃的时候未能落在卸力的帐篷上，结果直接跌在地上。

钱嘉乐回忆：“为什么进医院？就是我穿破玻璃的时候太过用力，我想跌在帐篷，但错过了。我睁开眼时，是黑色的，因为我在车底。医生问我发生什么事，我说我在三楼跳下来，他说‘你扮超人？’我说不是，我们在拍戏。”当时医生还说笑：“你好厉害，没有断脚。”

还有一场堪称最危险的动作戏，当时8个龙虎武师要从沙田帝豪酒店7楼，在爆炸后一踊而下，钱嘉乐说：“当时的动作演员有我、元武、元德、咖哩（刘秋生）、小鹏、二宝、阿虎及元华，8个人一起做一个动作。”而钱嘉乐因为一个动作差点丧命：“我是比较快落地的一个，跪在地上，兴奋过头，想起身，突然想起先不要动。”之后导演洪金宝喊停，但紧接的一句是“救人”。洪金宝在纪录片说：“后来就受伤，就是人砸人。”如今回想起来，钱嘉乐说：“如果当时动了，真的没有命。”

然而这也让钱嘉乐明白为何香港动作片当年可以征服好莱坞：“你跟它（好莱坞）斗特效，你斗不斗得过？这就是为什么香港动作电影可以有这地位。”

熊欣欣当替身获徐克赏识

徐克在纪录片中称：“他们以前做的事情，往后不会有人能做到。希望更多人能通过这部纪录片知道龙虎武师，记住他们为香港动作片做出的努力及贡献。”

纪录片中提到徐克执导，李连杰及关之琳等主演的1991年电影《黄飞鸿》，戏中黄飞鸿与严振东在仓库的竹梯大战堪称经典，原来拍摄这场竹梯大战时，李连杰拍戏受伤，于是找来熊欣欣、谷轩昭及凌志华轮流顶替上阵。

熊欣欣忆述：“每一个动作都要替，但你一个人是替不下来的。每天16个小时，我们一场戏拍了31天，就不停换服装，左替右替。”徐克回忆：“有些动作比如在空中弹床、转身，再做表情掉下来再弹起来，这种身手在现在不容易找到人可以做到。”

熊欣欣也因为《黄飞鸿》的演出而获徐克赏识，之后以《黄飞鸿之三：狮王争霸》“鬼脚七”一角更为人所熟悉。他说：“我真的很骄傲地告诉别人，我以前是替身。”

