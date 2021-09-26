同谋 Conspirators

Hub都会台（星和Ch111/825） 晚上10.00

《C+侦探》《B+侦探》的续集。讲述私家侦探陈探（郭富城饰）发现30年前双亲是死于他杀，凶手真实身份和行凶动机均成谜，辗转追踪到马来西亚，请来当地侦探郑风喜﹙张家辉饰﹚协助弄清父母的死因。

棘手问题（首播）

8频道 晚上10.30

本地时事节目。地球气温上升，导致冰盖和冰川融化，海平面上升，对岛国肯定不是好事。2019年，新加坡成为东南亚第一个征收碳税的国家。到2050年，本地温室气体排放量预计减至顶峰水平的一半。

新加坡的一群年轻人发布《绿色枢纽：新加坡》的建议书 ，希望本地能在2040年取得碳中和。这份建议书是务实，还是发白日梦？新加坡当局还能采取什么措施？还是把问题留给下一代去承担？

婉通夫人

U频道 晚上9.00

阿缤改名为婉通后，病情好转。希帕绽夫人担心婉通沦为官奴，逼她嫁给阿畅。阿贵凯旋而归，阿畅偷袭失败。婉通不满阿贵另娶兰廷。

毒液：致命守护者 Venom

HBO（星和Ch601，新电信Ch420）晚上9.00

改编自漫威漫画，讲述Eddie Bullock受到不明外星物质共生体的入侵与控制，成为亦正亦邪的另类超级英雄的故事。

无间道 Infernal Affairs

e乐（新电信Ch11/501）下午3.00

香港黑帮成员刘健明（刘德华饰）加入警察部队，警校学生陈永仁（梁朝伟饰）退学到黑帮卧底。10年后，刘健明身居高位，陈永仁成为黑帮红人，因毒品交易行动失败，警匪双方抓内鬼，两人处境危险。