65岁为角色“玩命” 叶世品跨出8楼窗外

65岁资深男星叶世品为角色玩命，跨出8层楼窗外，他直言：“有点紧张，毕竟年纪大了！”

不过，世品专业精神一流，既然事前应允演出，尽管楼高8层，他还是敢敢跨出窗外，笑说年轻时拍剧，他还直接从5楼跳下去！

“当年拍‘跳楼戏’有榻榻米铺在底层，不过，说到安全措施，现在照顾得更周到、更安全。”

年轻时的世品学过硬气功，能徒手砍断砖块、甘蔗，拍动作戏无所畏惧，如今步入乐龄，他一样深爱运动，常打高球，球友包括艺人陈天文，身子挺硬朗。

叶世品日前为新剧《守护星》拍摄，饰演一个被儿子以铁链反锁在家的老人，因家中发生火患，仓皇跳窗逃生，那场“火患逃生戏”在麦奈雅路（McNair Rd）某组屋取景拍摄，楼高8层，戏份拍了一天，剧组安全措施做足。

“拍跨出窗外逃生的戏还算OK，但毕竟已是‘老骨头’，隔天全身酸痛，哈哈。”

除了《守护星》，世品参演方言剧《亲家，冤家做头家》当“头家”，也在另一部新剧《你也可以是天使4》演老人院里的一个老人。

提起老人问题，特别说到有些年迈老人被家人当“人球”般“踢”进老人院，世品愤愤不平：“提起就想骂粗话，如果因家境无可奈何还情有可原，那些明明家境过得去，却还把养育自己的父母‘放’在疗养院的人，实在不孝，这样的人会有报应......”

世品育有两子，长子在柔佛新山当市场经理，因疫情无法回新见妻儿，牵肠挂肚；小儿子在空军部队任职地勤人员，二子对他都很有孝心，他深信身教比言教更重要，自己怎么对待父母，为人子女完全看在眼里。

受疫情影响10演出暂缓

离开新传媒之后，世品自组娱乐公司，安排商演，也做了多场慈善演出，为社会一尽绵力。

世品心存善念：“做大型演出可赚到钱，但做慈善演出，只要不亏，顶得住开销，我照样会做。”

9月因疫情关系，已有10场演出须暂缓，受到疫情冲击，生活难免受到影响，但世品说：“只要对生活要求不高，简简单单就行，日子也能照样过。”