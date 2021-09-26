技巧会生硬 用心去感受 巩俐：演员不需什么技巧

（综合讯）分享试镜失败经验鼓励年轻人，影后巩俐谈表演：演员不需要什么技巧。

55岁的巩俐前天（9月24日）与新片《兰心大剧院》的主创娄烨，以及演员赵又廷、张颂文出席《第11届北京国际电影节》电影大师班活动，为“电影与我们”的话题开讲。

巩俐期间谈到对演技的理解时说：“演员是不需要什么技巧的，用技巧塑造人物就会很生硬，但角色有特殊身份、技能时，应该提前做准备，不管片中有多少呈现，这个技能需要长在自己身上。”她续指，“演技特别好”这个词用得有点不太对，“这就变成一个技巧了。演员是不需要什么技巧的，用技巧塑造人物就会很生硬，所以‘技’就不要，用你的心去感受就好了。”

巩俐补充，所演的角色有特殊身份、技能时，演员应该提前准备，但这不是“技巧”也并非“演技”。她举例说，在《艺伎回忆录》里有个扇子的动作，导演说动作很重要，她因此苦练了好几个月，“每天练了几千下，终于成功了。结果电影里只展现了一秒钟，你练完之后这个技巧可能就长在你身上了。”

巩俐接着提到，她在电影《兰心大剧院》里有个黑暗中拆枪装子弹的动作，她也练了很久，手都练破了，最后片中这个镜头被导演删掉了，“但我也理解，导演让我练这个动作的目的是，这个技能你要有，不一定会在电影当中呈现，这个技能需要长在你身上……其实最后有没有镜头都不重要，最主要的是演员应该达到导演的要求。”

另外，她忆起自己试戏失败的经历。当时，她还是中央戏剧学院的学生，说话带有浓浓的山东腔，某次坐了一天的火车到成都面试，见了导演一面，但连试戏的机会都没有。巩俐感叹，当时傻傻相信了对方一句“回去等消息”，直到被老师提醒，才发现自己是“被退货”。她鼓励年轻人“被退回来就继续练”，只要不放弃，就一定会有机会。

首拍《红高粱》很不习惯

巩俐的出道之作是张艺谋执导的《红高粱》。拍戏前，她在学校大多出演话剧和小品，到《红》现场就懵了，“话剧上台以后可以自由发挥，刚拍电影时就不太习惯。拍《红》从中间的情节开始拍，状态就不太明白，后来通过和导演的沟通才慢慢明白。”她透露，对表演“开窍”是从《秋菊打官司》开始。

张颂文分享拍戏时 不得已接电话反而演得好

实力派演员张颂文也分享演艺经验。张颂文谈到与谭卓在《春风沉醉的夜晚》的对手戏，当时导演不停机，演员自由发挥，结果电话突然响了，不得已的情况下他只好接电话，内心非常忐忑，导演娄烨却说“你接电话的那五分钟演得最好，特别像有一个人真的给你打电话”。导演娄烨称，对他而言，好的演技就是忘了演技，忘了“演技”这个概念。