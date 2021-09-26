葛鑫怡首挑大梁 演猫咪化身少女

外型亮眼的22岁中国新生代女艺人葛鑫怡，2019年参演由范丞丞主演的古装玄幻剧《灵域》、武侠轻喜剧《恋恋江湖》出道，去年她参加爱奇艺女团选秀《青春有你第二季》，最终排名第26，虽未能组限定女团但仍获得公司力捧，出道短短两年已有机会挑大梁，最近在爱奇艺奇幻爱情剧《喵，请许愿》中担任女主角，与任宥纶剧中谈情。

《喵》改编自网络小说《如果快乐你就喵》，葛鑫怡在剧中饰演来自平行世界猫星的狮子猫，一次偶然之下获任宥纶搭救，之后变身少女小休来报恩，期间与任宥纶相处之下渐渐擦出爱火。葛鑫怡接受《联合晚报》访问时说，拍摄《喵》让她能以另外一种小动物的视角看待这个世界，这对她而言是很新的一种感受，而角色最吸引她的是她能够让别人感受到美好和幸福。她表示：“说实话，演她的过程中我自己都有被治愈到，我在结束后的很长一段时间里，我觉得我对小休是很真情实感。”

葛鑫怡自认跟小休一样对很多东西都会感到好奇，有时也会小莽撞，不同的是，小休天生拥有治愈别人的能力，“这也是我特别想要学习的”。

肢体要像猫最难演

有趣的是，她最初在诠释刚由猫变成人的那一段戏，既不会说话，肢体也必须像猫，“那样表演是要怎么表演呢？我觉得是很有意思的一个事情，然后就很想去尝试一下。”不过这也是葛鑫怡认为最难的部分，她直言：“我要如何让大家相信我虽然是人的身体，但我就是一只猫？要从很多的肢体、发出的声音，以及对一切的好奇等等，尽量让大家去相信我就是一只猫。”

至于是否觉得自己性格像猫？葛鑫怡不认为猫咪性格傲娇，只不过它很有个性，也活在自己的世界里，不会一直需要人类的陪伴，“它在自己的世界里会玩得很开心，相对地独立和有个性。如果是这样理解，我在生活中就是这样。”

葛鑫怡在受访时也谦城自己还是新人，一开始拍《喵》时会遇到一些小问题，但任宥纶总会非常耐心替她解决。

“默契的话，拍着拍着熟悉了都自然就出来了，因为他（任宥纶）是非常专业的演员。”

任宥纶戏中演佛系青年 现实生活中性格开朗

27岁的中国新生代演员任宥纶毕业于上海戏剧学院表演系本科班，入行四年的他曾参演甜宠剧《酋长的男人》《二进制恋爱》等剧作，在《喵》中变身社恐佛系青年池炎。任宥纶受访时淡笑说自己在现实生活中性格阳光开朗，没有社恐，但跟角色一样还挺佛系的，“我理解的佛系其实就是不急功近利，每天踏踏实实做好自己手头上的事，我觉得这就够了。”

此次是他首次跟葛鑫怡合作，任宥纶表示，最初见到她的时候觉得她很像猫，“随着拍戏越来越多，我觉得她对于这个角色完成度也很高，是一个很敬业的演员。”

他还说，拍摄《喵》时每天工作开心顺利，忆起有一次葛鑫怡在拍戏时被猫抓到，之后的两个月都会定时去打狂犬疫苗。

本地观众可通过爱奇艺国际站应用或iq.com观赏《喵，请许愿》。

（采访片段由爱奇艺国际站提供）