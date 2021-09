由日本大使馆与新加坡电影协会等主办的2021年日本电影节将于10月7日至31日举行,推出33部电影,包括两部70年代的情欲电影(Roman Porno)。

这两部列入R21的情欲片是《湿濡的恋人》(Lovers Are Wet)与《性感野猫之夜》(Night Of The Felines)。《湿》刻画主人公回到故乡,在戏院打工,刻意隐瞒自己过去的流浪生活。一次暴雨之后,他搭上戏院老板娘,但压抑无聊的生活并没因此改变,不久他又遇上一对年轻奔放的情侣。影片由神代辰巳(Kumashiro Tatsumi)所导,被日本《电影旬报》赞为20世纪最好的日本电影之一,软情欲电影代表导演神代辰巳采写实而露骨的镜头,将70年代日本年轻人的消沉与迷惘,刻画得淋漓尽致。10月16日晚9时10分在丽都放映,也在邵氏线上平台Shaw KinoLounge播出。

《性感野猫之夜》刻画澡堂里的女子是黑帮皮条客的棋子,从事卖淫的她们开始失去对自己存在的控制。电影10月12日晚7时在丽都放映,也在Shaw KinoLounge播出。

放映五部滨口龙介作品

电影节影片题材缤纷,主办单位也与亚洲电影资料馆合作,推出名导滨口龙介导的五部电影,包括夺今年柏林影展评审团大奖的《偶然与想象》(Wheel Of Fortune And Fantasy)、《触不到的肌肤》(Touching The Skin Of Eeriness)、《欢乐时光》(Happy Hour)、《睡着也好醒来也罢》(Asako I & II),短片《天国还很遥远》(Heaven Is Still Far Away)。当中《触》与《天》一起放映。

以上片子日语对白附英文字幕。可透过https://jff.sg/购票与查阅电影节详情。