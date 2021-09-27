筹备年底婚礼 马艺瑄有“婚前恐惧症”

（本地讯）最新一期的《优1周》封面人物是本地女艺人马艺瑄。37岁的她在今年6月7日无预警宣布结婚，其实圈外男友早在2018年就已经求婚成功；但在男友求婚后的一年，她一直处在焦虑状态，直到去年病毒阻断措施期间，才让她看清、明白很多事，决定正式安定下来。抛出婚讯后，马艺瑄开始积极筹备年底的婚礼，忙着收集资料，选购戒指，物色合心意的婚礼场地等，直言：“很多琐碎事。” 更多有关马艺瑄的“婚前恐惧症”，请翻阅本期《优1周》的封面人物专访。

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