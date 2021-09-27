严丙量演反派太出色 买饭挨骂被拒

常演汉奸和反派，严丙量差点买不到饭吃。

严丙量（65岁）26年的演艺生涯，演了超过100部电视剧，当中有不少反派和汉奸角色，有人骂他“你很坏”，但他也凭角色红到海外。

严丙量回忆1985年民初剧《铁蝴蝶》演汉奸“王麻子”，烧死女主角，“那一集播出隔天，我去公司餐厅吃饭，卖饭的Auntie不要卖给我，她说‘你很坏’。”不过现在还有人叫他“王麻子”，可见他的演出令观众印象深刻。

1986年《天涯同命鸟》再次演汉奸，这次却红到海外。“这部剧有在中国播出，后来我去上海，当地人因为这部剧认识我，我到哪里都受到热情招待，像Superstar，受宠若惊。”

严丙量也很喜欢《奇缘》单元《剑魂》中的反派，剧中他要当武林第一，用很多无辜的生命去炼一把剑却始终失败，最终自己的儿子牺牲性命成全他。“这个角色不是坏透，他还是珍惜父子情，面对孩子有善的一面，而且整部戏以我为主，很多发挥，拍得过瘾。”

常演古装剧，严丙量直呼“怕怕”。“可能我外形适合，早期的古装剧几乎每一部都有我。机会是多，但我还是排斥古装剧，因为本地气候炎热，出外景是树林、矿山、海边，很辛苦。记得《大内双宝》在石矿和沙场拍摄，场景是冬天，我们穿着棉袄，现场吹着棉花制造雪景，全身很不舒服。”

严丙量当过六年正规海军，后来加入丽的呼声广播戏剧组参与广播剧演出，之后在当年很红的银星夜总会当外勤员，负责海外艺人来新演出事宜，包括载送、办演出执照等。他一直向往第八艺术，1983年看到新广第五期演员训练班招考演员，就去面试，结果顺利过关，隔年正式开启演员生涯，一演就26年。

他回忆拍第一部剧《吾家有子》被摄影师“酸”。“那时候面对镜头、走位等还不熟悉，有一幕我和另一个演员走位，摄影师一直说我走错，讲话酸溜溜，‘什么训练班，会不会的’。我拿了一个砖块标记位置，他还是‘酸’，‘会走就会走，不会走，放一个大石头你也走不到’，我们新人只能默默忍受。”

完整报道，请翻阅2021年9月27日《联合晚报》。