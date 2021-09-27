《哇到宝》剧组人员确诊 王昱清停拍10天

学习“与病毒共存”，阿哥王昱清在《哇到宝》拍摄现场，被知会有人确诊冠病，暂停拍摄10天，每三天就进行自我检测！

大概于一星期前，昱清拍《哇到宝》，拍完戏份被告知“有人检测呈阳性，所幸症状很轻微”，“我当时有点紧张，当下立即做自我检测，回家之后，每三天就自行检测，并交上检测结果，证实结果都是阴性，平安无恙！”

暂停拍摄10天，全部遵从指示，确保安全，获得批准才继续拍摄，除了正式出镜，平时彩排也把口罩戴上，保持高度警惕心。

有人染疫，拍摄时会否更担心？

昱清告诉《新明日报》记者：“工作还是要继续啊，注意安全距离、配合政府防疫措施，现阶段必须‘与病毒共存’，不会特别担心。”

也因防疫，过往“众人吃饭说对白，你一言我一语”的戏已减少，室内饭聚餐饮可免则免，“有一场原本在咖啡厅喝酒的戏，改了在户外天台，拍摄当天因天气炎热，个个满头大汗。”

同时轧3剧 享受忙碌

昱清目前有三剧在手，除了《哇到宝》，还有《21点灵》及《爸爸回来了》，三剧预计拍到11月中。尽管同轧三部剧，但昱清表示“享受忙碌”，而且角色都不同，各有发挥空间。

“《哇到宝》演一个个性古板，反对网购的鞋店老板，与剧中‘女儿’刘怡伶（Tasha Low）有不少父女感情戏码，戏份比较重。《爸爸回来了》演刘谦益的‘司机’，《21点灵》则演一个名嘴演员……”

昱清喜欢网购吗？他直言有过几次“货不对办”的不愉快体验，“尤其买衣服，还是到实体店亲自试穿比较好。”

不过，他并不反对别人网购，如今人人防疫少出门，“像我家的‘公主’（未来老婆Norah昵称）就会网购一些时尚首饰。不过网购之前，她会搜索其他网友的购物心得，做足功课。”

“公主”很上镜，昱清可想过推介她参演剧集？“她比较适合无厘头演出，没剧本的自由发挥，有人邀请她当直播主持呢。”昱清笑说。

昱清于前年公布与Norah的恋情，两人感情稳定、甜蜜至今，何时完成终身大事？

“疫情一直在变化，暂时不想那么多（有个结婚期限吗？）可能明年下半年，待疫情缓和时，哈哈，老了不要紧啦（会否传统迎亲路线吗？）不会传统，呵呵，婚事由她去计划，以她的意见为主，我负责配合、执行就是。”