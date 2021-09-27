那英突“半闪退” 网爆《好声音》导师转身费10万

歌手李克勤传千万酬劳加盟中国选秀比赛《中国好声音》任导师，节目“8季”元老、中国天后那英突以个人理由“半闪退”节目，随即传出节目含“黑材料”，有指导师拣蟀的“转身费”高达约60万港元（超过10万4000新元）！

节目开播仅一个月，那英突然宣布“半退出”，并偕节目组联合发声明指“由于个人的安排确实无法调整，待盲选结束后，将退出现场录制，遗憾无法走完这一季。”

据悉，那英不会参与现场录制，改为幕后指导其战队的学员，其导师位置由中音歌唱家廖昌永接棒。

那英“无预警”下退出节目，外界众说纷纭，有网友估计是工作档期问题，但也有传可能跟节目传出“黑幕”有关，她无法忍受传闻中的“潜规则”！

有网友爆料指节目背后充满“水分”，更流出一份明码实价的“清单”，指参赛学员的面试价一律约120港元（20新元），推荐费需付约1200港元（208新元），“保送下一场节目”收约12万港元（超过2万0865新元），要成功打动导师推荐学员加入其战队的“转身费”则须花费60万港元（超过10万4000新元）！

据传，节目组在学员选歌及舞台设计也有“商业应援”，某部分学员需和节目组签约。

陈奕迅曾爆不满

早年担任节目导师的陈奕迅曾在综艺节目中爆出，指刚接触《中》时觉得很真实、很公平、公正，是个可给有梦想的歌手展示自我实力的机会，不过他自爆曾遇过的录影状况：“（当时）因为觉得台上的选手还差点感觉，迟迟没有按灯，就在这时，导演一直在耳机中催促，要我和那英按一下（灯掣）！”

当被问可有“假唱配音”问题，陈奕迅没有明确表示，但再爆：“自己也不知道现场观众到底是不是被节目组雇用来的！”

其爆炸性言论曾惹怒节目“台柱”那英：“作为和节目组签了合约的艺人，就必需要遵守节目组的任何安排，有一些艺人公开曝光节目组的内容。”

张碧晨夺冠一夜成名

至于有传学员宁愿“提高价钱”也要参赛，全因节目踏入10周年，至今依然是中国最高综艺播放指数节目，导师及导师助教全属重量级，过往包括有张学友、周杰伦、谢霆锋、杨千嬅、王力宏、庾澄庆等。

冠军学员中，为张碧晨最具代表性，除了是本季节目的导师助教外，近几年唱尽大热剧《楚乔传》等热爆剧集歌，社交网破千万粉丝。