直播指林梅娇扮无辜 黄奕良：暄婷控诉令我撕心裂肺

黄奕良昨天傍晚开面簿直播半小时，指黄暄婷在节目中的控诉令他感到“撕心裂肺”。

本地艺人黄暄婷日前上《权听你说2》透露小时候很多的不愉快来自爸爸。她忆述，小学五年级那一年，爸爸给她安排了很多补习老师，“他可能比较着急，希望女儿做得好，那时候补习老师给他比较负面的回馈，说我数学比较差。爸爸很生气，就来到我家，他有点失控，后来就发展成警方案子。我被他打，挺严重的，住院一个星期。”

黄奕良昨天（26日）傍晚6时许在面簿开直播回应，画面可见，他身后的墙上贴了两份本报于9月24日就黄暄婷揭童年家暴阴影的头版新闻报道。直播的观看人数从最初的十多人，至直播尾声有千多人观看。

黄奕良多次向女儿黄暄婷喊话“爸爸是很疼你的”，对于女儿在节目上指控“不知道父亲下一刻会发什么脾气”，他激动地说：“你在讲什么！爸爸疼了你那么多年，你讲了这种让爸爸撕心裂肺的话，你不应该！你的翅膀是不是已经长硬了，我还以为你很懂事。那时候你不到10岁，10岁之后你不要见爸爸了，不是爸爸不要你。你（体内）流的是爸爸的血，爸爸怎会不疼你？”

对于黄暄婷在节目中提到的家暴事件，他未在直播中详细说明经过。他只说，以前和林梅娇谈过，由他负责当“黑脸”管教孩子，他因样子长得凶，曾有不少好友找他帮忙管教不听话的孩子，他就带着两支藤条到孩子面前“展示藤条”，成效不错。

他再对女儿喊话：“你还记得爸爸买两支藤条去你的家吗？爸爸只是要去展示藤条，因为这对每个孩子都很管用，但就只对你起不了作用。我没想到你妈妈变成母鸡，而我变成老鹰，你就是小鸡，你给我假假打一下就可以了嘛，现在是你（指林梅娇）叫我当黑脸，我就来当黑脸。”

至于女儿当年住院的事，他指：“是（住院）观察期？我有打，但（因为）这个巴掌，你（指林梅娇）把我告上法庭，你这样无辜可怜，（转身读起身后的报章报道标题）然后我变成打女儿的人……”

当年家暴事件闹上法庭后，黄奕良坦言轮到他在法庭辩解时，还特别要求法官让黄暄婷离开现场，因为不想让年幼的女儿听到事发经过。黄暄婷现已长大，他决定公开自己在庭上所说的话，在直播中公开在法庭上说过的话，“在事发的三天前，我们（与林梅娇）通了电话，是你叫我做黑脸，而你做白脸的。”

梅娇刚丧母盼外界给予空间

本报今早就黄奕良昨天的直播，以简讯方式联系林梅娇，她回复一个“双手合十”的图案，并未多说。

本报也向林梅娇与黄暄婷的新传媒经理人要求访问两人，今天接近中午时，经理人转达说，林梅娇的母亲不久前过世，林梅娇与黄暄婷希望外界在这期间，能给予她们空间。

梅娇生女贡献大 会留遗产给母女俩

黄奕良在直播中指前妻林梅娇“扮无辜”，也肯定林梅娇为他生了一个女儿“贡献大过天”，指会留遗产给这对母女。

黄奕良指责前妻说：“你把我晒在太阳底下，晒到我整个人像非洲黑人这样，大家轰炸我，轰炸我到这样，你扮得那么无辜，你很不应该咧。”

接近直播尾声，黄奕良指已做好遗嘱，他会把30%的财产留给黄暄婷，另30%留给圈外儿子，也留了20%的财产给林梅娇。他说：“很多人问我为什么要留给林梅娇？梅娇生了宝贝女儿，她的贡献比天还要大，我没钱的人，（但）我给她百分之20是应该的。她虽然已经不是我的爱人和情人，但永远永远是我的亲人，我是这样想的，我们黄家也是这么想的。”