《Dune 沙漠瀚战》视觉特效总监：不希望被看见

“我不希望观众看到我做的任何一件事。”

这是电影《Dune 沙漠瀚战》视觉特效总监Paul Lambert针对“希望观众看电影时能看到什么”时,他的回答。

确实,作为视觉特效,越不被察觉,就代表越成功。但视觉特效是否是一机在手就能出来的事?电影制作设计师的存在是为了打造不同的绿背景以让特效完整贴合,还是尽其所能让场景越贴近真实越好?

zaobao.sg专访电影《Dune》的视觉特效总监和电影制作设计师,让大家看到比电影成片更浩瀚的制作幕后花絮。

视觉特效总监Paul Lambert和电影制作设计师Patrice Vermette。(照片/华纳兄弟提供)

Paul Lambert- 视觉特效总监(Visual Effects Supervisor)

“有别于一般人的想象,我在电影制作初期就已经开始参与。我们每天与导演、服装团队、编剧、制作设计师等讨论剧本,讨论电影的呈现方式等等,希望大家对最终成片会有一致的想法。”

不同的是,视觉特效的制作在电影杀青后并没有结束,而是开始了另一个制作过程,有时一做就是一年的时间。

虽然《Dune》相对来说是一部较长的电影(155分钟),但相比于它的制作和取景过程,这个时间显然小巫见大巫。

录影棚的强光 vs 山顶的阳光

“视觉特效不该将你抽离电影,这是我的基本原则”

Paul受访时表示,我们身处在一个什么都能剪贴的时代,但细微的细节如光线其实会严重影响视觉效果。他表示,很多时候这不代表特效师的功力不够,而是因为拍摄电影是团体创意工作,有时瞬息万变,视觉特效赶不上摄制队的变化,就会造成后期画面的不足。

他举例:当我们在Ornithopters(电影中长得像蜻蜓的轻型飞行器)中飞越沙漠时,传统上会在摄影棚内以绿景拍摄,然后后期加工放上画面。但是电脑特效是无法做到如画面中沙漠的如此强烈阳光,那是近乎无法被模拟的。

Ornithopters(电影中长得像蜻蜓的轻型飞行器)。(照片/电影预告截图)

于是,团队找了拍摄地点匈牙利首都的布达佩斯最高的一座山,然后将飞行器的外壳连接到一个能左右旋转的机器臂上,然后再将其用约7.5米高的沙色围墙包围。所以在正午时,阳光会照射到这些沙色围墙,然后将其光线反射到飞行器中,就如同飞行器飞越沙漠一般。

这只是在取一个飞行器的光线部分。

团队之后再将六个镜头夹在飞机上飞越沙漠,然后将这画面与之前的光线结合,创造出了电影画面中Ornithopters飞越沙漠的场景。

这些场景总和占155分钟电影的约百分之十。

飞行器飞越沙漠,角色们在驾驶飞行器时身上的光线也是细节之一。(照片/电影预告截图)

从天而降的光也取之不易

另外有一场Sardaukar军队攻击Fremen的画面,同样也是在采光上下足功夫。团队首先在两个摄影棚间的顶部拉上布幕,然后剪开一个模拟画面中岩洞的圆圈。然后等待正午阳光照入圈内时拍摄,一天也就约两个小时能取得这段光线,之后再与正式的画面结合。

这场戏只出现约10秒。

这部电影的特效让我对视觉特效的定义重新洗牌—— 难怪观众的其中一个观后感是,并不觉得有155分钟那么长。我想这与其让人深入其境的效果息息相关。

我不希望观众看到我的制作

当被问及希望观众看到什么,Paul Lambert 说 “I want them to not notice my work” (我希望他们没看见我的制作)。他解释,由始至终他的原则就是不让观众从电影中被抽离,所以视觉特效若是做得到位,观众应该会毫不察觉任何“痕迹”。他也说,当然有些场景有宇宙飞船等,明显并不是真实的,但电影制作能让观众进入故事中,所以细节制作还是非常重要。

电影已正式在全岛上映。