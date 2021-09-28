吴姗儒明年1月出嫁 吴宗宪被记者追问才知道

（台北讯）台湾综艺天王吴宗宪，有三个宝贝女儿和一儿子，次女和朱立伦外甥蒋丰蔚本月12日刚结婚。也是圈内人的大女儿吴姗儒（Sandy）随即传出将在明年1月出嫁，和稳定交往5年的室内设计师男友结连理。

吴宗宪、Sandy昨天录制中天《小明星大跟班》前召开记者会。Sandy大声宣布：“是的，我明年1月29日要结婚。”26日是吴宗宪的59岁生日，她花了长达五小时陪吴宗宪吃生日饭，安抚爸爸的情绪，吴宗宪叹道：“竟然在我生日当天，记者跟我讲我才知道，晴天霹雳。”

Sandy透露男友是室内设计师，她欣赏对方，“很孝顺，很善良，话不多”，不忘强调“长得高，很重要”。吴宗宪大赞未来女婿，“很帅啦，就是太帅了，高高帅帅，根本就是韩剧会出现的人物，事业非常认真。”他话锋一转笑说：“我有两个装潢案子丢给他，还没帮我弄，我的事情都还没处理，就想处理我女儿。”

Sandy强调自己没有怀孕，男方已求婚一段时间，“下了一场雨，还蛮浪漫”，后来台湾暴发疫情，“想说不可能在这时间结婚就放着，工作满档，等疫情稍微趋缓再说。”选1月29日小年夜，也是因为不想惊动大家。Sandy预告婚后不会引退，“我很有事业心，工作对我来说很重要，行程已经排到明年了。”