严丙量演汉奸 到上海获热情招待

最强配角：严丙量

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一共八集的《最强配角》视频系列，走访为本地演艺圈增添姿彩的最强配角，内容聚焦他们入行后的甜酸苦辣与现在的生活。最新推出的第七集介绍常演古装和反派的严丙量（65岁）。

严丙量一直向往第八艺术，1983年看到新广第五期演员训练班招考演员，就去面试，结果顺利过关，隔年正式开启演员生涯，一演就26年。他演了超过100部电视剧，当中有不少反派和汉奸角色，有人骂他“你很坏”，但他也凭角色红到海外。

严丙量回忆在1985年民初剧《铁蝴蝶》演汉奸“王麻子”，烧死女主角，“那一集播出隔天，我去公司餐厅吃饭，卖饭的Auntie不要卖给我，她说‘你很坏’。”1986年《天涯同命鸟》再次演汉奸，还红到海外，“这部剧在中国播出，后来我去上海，当地人因为这部剧认识我，不管我走到哪里都受到热情招待。”

常演古装剧，让严丙量直呼“怕怕”，“本地气候炎热，出外景都在树林、矿山、海边拍摄，很辛苦。记得《大内双宝》在石矿和沙场拍摄，场景是冬天，我们穿着棉袄，现场吹着棉花制造雪景，全身很不舒服。”

严丙量2010年12月31日约满后离开电视台，之后到东马砂拉越和朋友一起搞幕后制作，也从事房地产经纪工作。虽然离开电视台十年，但还有人认得，他感慨：“很安慰，所以如果有机会，还是想演戏。”

《最强配角》每逢星期一在zaobao.sg首播，随后在《联合早报》、zaobao.sg生活娱乐、《早报·现在》、《联合晚报》、《新明日报》面簿专页，以及zaobao.sg的YouTube频道播出。读者可扫描QR码，观看严丙量的访问视频。